Martín Demichelis, técnico de River, aseguró hoy que todavía no tiene el equipo definido para el encuentro ante Argentinos Juniors el domingo en el Monumental, por la tercera fecha de la Liga Profesional, pero advirtió que no le gusta "hacer cambios" cuando pierde.

"¿Cómo soy en la derrota?", se preguntó respecto de la caída por 2-1 ante Belgrano de Córdoba en la segunda fecha y apuntó: "Saca lo peor y hay que estar tranquilos. No me gusta hacer cambios. Prefiero hacerlos en el triunfo antes que en la derrota, lo que no implica que pueda haber variantes contra Argentinos", aclaró en conferencia de prensa.

Y, acotó: "No hay que confundir el camino ni marearse. Nadie quiere perder, pero cuando se da como el fin de semana es más fácil corregir. Otra cosa es cuando un equipo te pasa por encima y a mí entender no fue así. Fueron detalles. El fútbol es eso".

Con respecto a su regreso a la cancha de River después de varios años, Demichelis afirmó: "Habrá 83.000 personas alentando. A mí me dejo en segundo plano, más allá que es especial. Los jugadores son los protagonistas, estoy seguro que vamos a hacer un gran partido".

Al ser consultado por la presencia de Daniel Passarella en el homenaje a los campeones del mundo riverplatenses, el entrenador agregó que "me parece que tengo que enfocarme 100% en lo que me compete: preparar el partido de la mejor manera para que el equipo juegue bien. Los únicos protagonistas son los jugadores".

Sobre el partido que puede darse ante Argentinos, ´Micho' opinó que "me imagino un duelo de igual a igual. En el último partido hicieron duelos mano a mano. Es un equipo que cuando tiene la pelota no se desespera. Tendremos que presionarlos bien para recuperar la pelota lo más rápido posible".

Ante la lesión de Bruno Zuculini, que lo tendrá alejado de las canchas al menos por ocho meses, el entrenador explicó que "salir al mercado no era mi intención, no es fácil. Si hacíamos una inversión, en tres meses tenemos cuatro volantes centrales. Nuestro capitán está bárbaro; (Matías) Kranevitter está avanzando en la recuperación, (Nicolás) De la Cruz también y hay muchos otros chicos que lo pueden hacer. Tenemos variantes así que nos vamos a quedar con lo que tenemos".

David Martínez y Agustín Palavecino podrían volver a estar entre los concentrados tras recuperarse de sus lesiones. Si repite el equipo titular del sábado pasado frente a Belgrano, River formará con Franco Armani; Andrés Herrera, Jonatan Maidana, Enzo Díaz, Milton Casco; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Pablo Solari, Ignacio Fernández, José Paradela; y Miguel Borja.

(Télam)