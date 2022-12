El delantero de la Selección de Francia Ousmane Dembélé palpitó lo que será la final ante Argentina por la Copa del Mundo y si bien aseguró que Lionel Messi "merece" el título, su equipo también es digno del trofeo. A tan solo dos días del cruce en el Estadio Lusail, desde las 12 de Argentina, el extremo galo que milita en el Barcelona de España se refirió al encuentro con el conjunto albiceleste y expresó su admiración por el capitán argentino: "Messi merece un Mundial, está jugando un campeonato muy bueno y es el trofeo que le falta. Pero Francia también lo merece". "Compartí con él cuatro hermosos años. Es un jugador excepcional y siempre he dicho que fue quien me hizo amar al Barcelona junto a Iniesta. Estoy muy contento de haberlo tenido como compañero. Es alguien sencillo, tranquilo y un futbolista difícil de frenar. Me enseñó mucho a jugar en equipo", destacó sobre el rosarino que abandonó el equipo culé. Una de las grandes enseñanzas de Messi para Dembélé fue saber leer la jugada y el momento de acción: "Cuando llegué era muy joven, me gustaba lanzarme siempre al regate y él me decía que me calmara, que no valía la pena intentarlo cada vez, que había momentos que era bueno hacerlo y otros que no". Por último, luego de gambetear varias consultas sobre la chance de que Karim Benzema retorne a la delegación para afrontar la final, el delantero fue consultado sobre el plan de Francia para marcar al capitán. "Vamos a hacer todo lo posible para que toque el menor número posible de pelotas y que no sea decisivo. El buen juego de Messi tiene mucho que ver también con lo que hace Julián Álvarez. Porque su despliegue y juego le da espacios", sentenció. LG/AMR NA