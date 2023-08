El tenista tandilense Juan Martín Del Potro resignó hoy su vuelta al circuito, más concretamente al Abierto de los Estados Unidos, por razones de salud que no le permitieron llegar en óptimas condiciones físicas.

"Como ya saben, mi deseo de volver a una cancha tan especial como lo es el US Open me tenía muy ilusionado. Intenté por todos los medios llegar a término, pero mi cuerpo no me acompaña al 100%, para poder sentirme cómodo y contento de compartir, una vez más con ustedes, un momento único", señaló Del Potro en un mensaje difundido en sus redes sociales.

"También saben que el dolor que siento no me permite enfocarme todavía en un regreso. Voy a continuar buscando las mejores alternativas para recuperar mi calidad de vida", agregó el tenista campeón del US Open en 2009.

"Les agradezco la compañía, la comprensión y los mensajes de aliento que me dejan", indicó Del Potro.

La organización del cuarto y último Grand Slam del año repartió invitaciones, pero el tandilense quedó al margen por su condición física.

Del Potro, de 34 años, es considerado una de las mejores raquetas en la historia del tenis argentino. Su mejor ranking ATP lo logró con el tercer puesto en agosto de 2018, se consagró campeón con el equipo de Copa Davis (2016) y además obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Sin embargo, una serie de lesiones condicionaron su carrera en los últimos años. Entre 2013 y 2017 presentó dolores en la muñeca izquierda y en 2018 sufrió la fractura de la rótula derecha, lesión que nunca pudo superar a pesar de las operaciones.

En febrero de 2022 volvió a una cancha, al Buenos Aires Lawn Tennis Club, para participar del Argentina Open. Visiblemente deteriorado por los problemas en la rodilla, perdió ante Federico Delbonis y días después anunció su retiro de la actividad. (Télam)