Marcelo Martins, goleador histórico con 31 gritos y futbolista con más presencias con la "Verde", se despidió de su gente en el estadio Hernando Siles de La Paz en una jornada cargada de emoción y festejo por el triunfo de Bolivia sobre Perú.

"La decisión tomada fue muy difícil, no me resta nada más para darle a la selección. Hay que darle esa oportunidad a los más jóvenes. Hablaremos con el presidente Fernando Costa para lo que viene", sostuvo el delantero tras la victoria por 2-0 sobre la "bicolor".

Martins jugará el martes ante Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en lo que será su último partido de selección.

"Yo nunca me quiero salir de la selección, no los voy a abandonar a mis compañeros y si me necesitan en otro trabajo estaré a disposición", agregó el goleador.

A la hora de los agradecimientos, Marcelo Martins subrayó que "los chicos se pasaron hoy con todo, sé que el profesor Zago quiere dejar algo para el fútbol en Bolivia, tenemos un entrenador Clase A. Estoy agradecido a todos, fue un día muy especial", concluyó. (Télam)