Defensores Unidos de Zárate le ganó hoy a San Telmo por 3 a 2 como local y alcanzó en la punta de la Zona A a Almirante Brown y Agropecuario Argentino, en la Primera Nacional, en uno de los partidos que cerraron la 12da. fecha del grupo, del principal torneo de ascenso.

El delantero Martín Giménez por partida doble (29m. PT y 22m. ST) y el defensor Damián Zadel (19m. ST), marcaron para los dirigidos por Santiago Davio.

En tanto que hacia el final del encuentro el delantero Ramiro Luna (39m. ST) y el mediocampista Gustavo Villarruel (40m. ST), descontaron para el "Candombero"

La victoria, la quinta en lo que va del torneo, posicionó a Defensores -que sufrió la expulsión con roja directa del volante Bahiano García (7m. ST)-,con 20 puntos como uno de los punteros junto con Almirante Brown y Agropecuario (que tiene fecha libre).

San Martín de San Juan, de local, superó a Temperley 3 a 1, y le impidió subirse a la punta de la Zona A.

El mediocampista Francisco Grahl (44m. PT -de penal), el defensor Leonel Bontempo (36m. ST) y el delantero Benjamín Borasi (50m. ST) marcaron para el equipo cuyano; el delantero Franco Ayunta (26m. ST) descontó para el "Gasolero".

La victoria posicionó a San Martín en la quinta ubicación con 17 unidades, a 3 de los punteros Almirate Brown, Defensores Unidos y Agropecuario; en tanto que Temperley con 19 puntos, a 1 de los primeros, es cuarto.

Alvarado de Mar del Plata en tanto, por el mismo grupo, venció por 1 a 0 a Nueva Chicago -fue expulsado el defensor Juan Fedorco (33m. ST)-, como local. El volante Francisco Ramírez (13m. ST), convirtió para los dirigidos por César Vigevani.

Guillermo Brown de Puerto Madryn en tanto empató 1 a 1 ante Almagro -fue expulsado Andrés Ayala por doble amonestación (30m. PT)-. El volante Tobías Torrielli (18m. PT) abrió el marcador para el equipo chubutense y el delantero Patricio Pérez (34m. ST), lo igualó para los dirigidos por Leandro Desábato.

Güemes de Santiago del Estero de local, empató sin goles ante Defensores de Belgrano y lo mismo Gimnasia y Esgrima de Mendoza, también como local ante Defensores de Belgrano.

Deportivo Maipú, a su vez, por la décima fecha de la Zona B, superó a Quilmes 2 a 0, de visitante y se ubicó como uno de los punteros junto con su rival de hoy y Chacarita.

Los delanteros Imanol Enríquez (11m. PT) y Luciano Herrera (37m. PT), anotaron para festejar la tercera victoria seguida del equipo cuyano, la fecha anterior venció de local 3 a 2 a Gimnasia de Jujuy y la 8va. superó 1 a 0 a Ferro, de visitante.

La conquista posicionó a Deportivo Maipú con 19 puntos en la cima de la Zona B, junto a Chacarita y Quilmes.

Deportivo Madryn en tanto, goleó 3 a 0 a Estudiantes de Buenos Aires, en Caseros. Los delanteros Nicolás Sánchez (25m. PT) y Lucas González que marcó un doblete (15 y 32m. ST) marcaron para el conjunto patagónico.

Luego jugarán en el barrio porteño de Caballito, Ferro ante Chaco For Ever.

= Resumen =

- Zona A, duodécima fecha -

Viernes: Patronato (Paraná) 1 (Ojeda)-Estudiantes (Río Cuarto) 1 (Gastón Arturia).

Sábado: Flandria 2 (Gagliardi y Seimandi)-San Martín de Tucumán 1 (Lucca) y Deportivo Morón 2 (Orosco y Henry)-Almirante Brown 2 (Bugallo y Rivero).

Hoy: Brown de Puerto Madryn 1 (Torrielli)-Almagro 1 (Pérez); Defensores Unidos 3 (2 Giménez y Zadel)-San Telmo 0; Güemes de Santiago del Estero 0-Defensores de Belgrano 0; Alvarado 1 (Ramírez)-Nueva Chicago 0; Gimnasia de Mendoza 0-All Boys 0 y San Martín de San Juan 3 (Grahl -de penal, Bontempo y Borasi)-Temperley 1 (Ayunta).

Libre: Agropecuario Argentino (Carlos Casares).

- Zona B, décima fecha -

Viernes: Atlético de Rafaela 2 (Osores y Bravo)-Aldosivi (Mar del Plata) 2 (Curuchet y Cervera) y Gimnasia (Jujuy) 1 (Hernández)-Independiente Rivadavia (Mendoza) 3 (Arce -2- y Cazula e/c).

Sábado: Brown de Adrogué (Lavezzi) 2-Villa Dálmine 0.

Hoy: Estudiantes de Buenos Aires 0-Deportivo Madryn 3 (Sánchez y 2 González) y Quilmes 0-Deportivo Maipú 2 (Enriquez y Herrera).

Mañana: Deportivo Riestra-Mitre de Santiago del Estero (17:30); Atlanta-Tristán Suárez (19:40, TyC Sports) y Racing (Córdoba)-Chacarita Juniors (21:40, TyC Sports).

= Posiciones =

Zona A: Almirante Brown, Def. Unidos y Agropecuario 20 puntos; Temperley 19; San Martín (SJ) 17; Def. Belgrano y Chicago 16; Brown (PM) y Estudiantes (RC) 15; San Martín (T), Gimnasia (M), Güemes (SE) y Alvarado 14; All Boys y Flandria 13; Almagro 12; Patronato 11; San Telmo y Morón 8.

Zona B: Chacarita, Quilmes y Dep. Maipú 19 puntos; Rafaela 16; Independiente Rivadavia 15; Racing (C), Brown (A) y Estudiantes (BA) 14; Gimnasia (J), Aldosivi, Dep. Madryn y Mitre (SdE) 12; Riestra y Villa Dálmine 11; Atlanta y Tristán Suárez 10; Chaco For Ever 8 y Ferro 6. (Télam)