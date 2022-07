Defensores de Belgrano enfrentará a Santamarina en Tandil con el objetivo de ingresar en puestos del Reducido para el segundo ascenso, en unos de los dos partidos que se jugará hoy en el cierre de la jornada 24ta de la Primera Nacional.

El programa de hoy es el siguiente:

Güemes de Santiago del Estero-Independiente Rivadavia Mendoza (18.05, por TV) y Santamarina de Tandil-Defensores de Belgrano (21.30, por TV).

Los resultados de los partidos jugados entre jueves y sábado fueron los siguientes: Villa Dálmine 4 -Nueva Chicago 3; Deportivo Riestra 1 -Quilmes 1; All Boys 3 -Ferro 1; Atlanta 1 -Tristán Suárez 0; Temperley 1 -Deportivo Madryn 1 ; Flandria 0-Estudiantes de Río Cuarto 1 ; Gimnasia de Mendoza 3 -Mitre de Santiago del Estero 0; San Martín de San Juan 3 -Agropecuario de Carlos Casares 0; Estudiantes 0-San Martín de Tucumán 0.

Domingo: San Telmo 0-Sacachispas 0; Gimnasia de Jujuy 3 -Alvarado de Mar del Plata 2 ; Atlético de Rafaela 1-Brown de Adrogué 0; Almirante Brown 0-Almagro 0; Belgrano 1-Deportivo Maipú 0; Chaco For Ever 1-Instituto 2;

Brown de Puerto Madryn 0-Chacarita 0.

Tiene fecha libre Deportivo Morón.

. Posiciones: Belgrano 55 puntos; San Martín (T) 45; Instituto 44; All Boys 42; Gimnasia (M) y Estudiantes Río IV 39; Brown (A) y San Martín (SJ) 38; Almagro 36; Dep. Madryn 35; Indep. Rivadavia, Riestra y Chaco For Ever 33; Chacarita, Estudiantes y Brown PM 32; Defensores de Belgrano 31; Agropecuario y Gimnasia (J) 29; Güemes y Dep. Maipú 28; Quilmes y Ferro 27; Almirante Brown 26; Dep. Morón, Mitre, Atlanta y Alvarado 25; Temperley y Nueva Chicago 24; San Telmo y Atlético de Rafaela 23; Sacachispas 22; Tristán Suárez, Flandria y Villa Dálmine 20; Santamarina 14 (Télam)