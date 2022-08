Defensores de Belgrano será local hoy ante All Boys en el partido destacado del cierre de la 31ra. fecha de la Primera Nacional.

La jornada de lunes tendrá los siguientes partidos:

-Sacachispas-Almirante Brown (15.00)

-Defensores de Belgrano-All Boys (19.15, por TV),

-Quilmes-Deportivo Morón (20.35, por TV)

-Nueva Chicago-Estudiantes de Río Cuarto (21.00).

Libre: Estudiantes de Buenos Aires.

Resultados registrados:

Viernes: Instituto 0-Villa Dálmine 0; San Martín de Tucumán 4 -Güemes 0

Sábado: Ferro 1-Flandria 2; Brown (Adrogué) 1-Gimnasia y Esgrima de Mendoza 2; Chacarita 4-San Telmo 1; Tristán Suarez 1-Riestra 1; Deportivo Maipú 2 -Deportivo Madryn 2; Mitre de Santiago del Estero 2-Gimnasia de Jujuy 0; Agropecuario 0-Belgrano 1y Santamarina 1-Atlanta 2 .

Domingo: Almagro 1-Alvarado 0; Guillermo Brown de Madryn 1-Chco For Ever 0, Independiente Rivadavia de Mendoza 1- Temperley 1; Rafaela 3-San Martin de San Juan 0.

+ Posiciones+

Belgrano 64 puntos; San Martín (T) 55; Instituto 53; Gimnasia (M) 51; All Boys 50; Estudiantes de Río Cuarto 48; Chaco For Ever, Estudiantes de Buenos Aires y Almagro 47; Independiente Rivadavia 46; San Martín de San Juan y Defensores de Belgrano 45; Deportivo Madryn y Deportivo Riestra 42; Brown (PM) 41; Chacarita 40; Deportivo Maipú (x) Deportivo Morón, Brown (A), Mitre (SE) y Ferro 39; Quilmes 37; Almirante Brown 36; Agropecuario, Güemes y Gimnasia (J) 35; Atlanta 34; San Telmo 32; Atlético Rafaela 30;Temperley y Villa Dálmine 29; Flandria y Alvarado 28; Nueva Chicago 27; Tristán Suárez 26; Sacachispas 25; Santamarina 24

(x) se le descontaron tres puntos por incidentes que protagonizaron sus parciales en partido de séptima fecha con Tristán Suárez (1-1).

(Télam)