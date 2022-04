Defensores de Belgrano le ganó hoy a Quilmes por 1 a 0, se colocó en la décima ubicación y sumó su cuarta victoria en el torneo de la Primera Nacional de fútbol, en uno de los encuentros que cerraron la décima fecha del campeonato.

El delantero Iván Sandoval marcó a los 14 minutos de la primera parte para el equipo del barrio porteño de Belgrano, cuya victoria lo colocó en la décima ubicación del torneo, con 15 puntos.

Quilmes, en cambio, bajó a la 22da. posición con 11 unidades.

Luego, jugarán Atlético Güemes de Santiago del Estero-Belgrano de Córdoba (que intentará consolidarse como líder del certamen), ramón Santamarina-Estudiantes de Río Cuarto y San Martín de Tucumán-Independiente Rivadavia de Mendoza.

=La décima fecha de la Primera Nacional se jugó así:

-Viernes: Atlético Rafaela 4 - Alvarado 0.

-Sábado: All Boys 2 - Villa Dálmine 2, Atlanta 1 - Morón 1, Agropecuario 2 - Mitre (SdE) 0, Gimnasia (M) 1 - Almirante Brown 0, San Martín (SJ) 4 - Temperley 1, Estudiantes (BA) 0 - Deportivo Madryn 0.

-Domingo: Brown (A) 1 - Deportivo Maipú 2, Instituto 1 - Sacachispas 0, San Telmo 0 - Gimnasia (J) 0, Brown (PM) 0 - Almagro 0, Tristán Suárez 0 - Ferro 0, Chacarita 3 - Nueva Chicago 1 y Chaco For Ever 2 - Flandria 2.

-Hoy: Defensores de Belgrano 1 - Quilmes 0; luego jugarán Güemes (Santiago del Estero)-Belgrano; Santamarina-Estudiantes (Río Cuarto) y San Martín (Tucumán)-Independiente Rivadavia (Mendoza).

Tuvo fecha libre Deportivo Riestra.

=Posiciones:

Belgrano 22 puntos; Instituto 20; Brown 19; San Martín (T) 18; Chacarita y Riestra 17; Almirante Brown y Brown de Puerto Madryn 16; Deportivo Maipú y Defensores de Belgrano 15 (x); Atlanta, All Boys, Chaco For Ever, Deportivo Madryn y Estudiantes (BA) 14; Chaco For Ever, San Martín (SJ), Agropecuario, Estudiantes (RC) y Almagro 13; Gimnasia (M) y Rafaela 12; Quilmes, Morón, Independiente Rivadavia, Nueva Chicago y Gimnasia (J) 11; Alvarado 10; Sacachispas y Flandria 9; Ferro, Temperley, Villa Dálmine y San Telmo 8; Tristán Suárez (x) y Santamarina 6; Güemes y Mitre 4.

(x) Tienen su partido suspendido por incidentes en el primer tiempo (44m.). Ganaba Deportivo Maipú por 1-0. (Télam)