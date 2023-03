Defensa y Justicia y Vélez Sarsfield igualaron esta noche 0 a 0 en Florencio Varela, en el partido que abrió la novena fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro enfrentó a dos equipos con ideas similares, aunque en momentos diferentes, ya que Defensa y Justicia lleva ocho meses con la dirección técnica de Julio Vaccari, justamente ex Vélez Sarsfield, mientras que en Liniers recién se inicia una nueva gestión de Ricardo Gareca.

Pero ambos conjuntos tienen propuestas ofensivas, buscan el arco rival, aunque la presión alta de los locales marca la diferencia al igual que el ritmo veloz que acompaña cada movida de los de Vaccari.

En el primer tiempo la táctica se comió al juego y las llegadas a ambos arcos, porque lo que terminó sin que se abriera el marcador.

En el segundo tiempo Gareca ordenó a los suyos, que salieron con una actitud más agresiva y con mejores pases desde un mediocampo que se había mostrado impreciso.

Con el paso de los minutos hubo llegadas frente a los arcos, Ezequiel Unsain y Leonardo Burián debieron trabajar, pero a ambos conjuntos les faltó la estocada final. Los delanteros de Defensa y Vélez participaron más en la presión y en la recuperación que en la creación de jugadas.

Ni siquiera la expulsión del paraguayo José Florentín, de Vélez, abrió las puertas para que alguno de los dos pudiera vencer el arco rival, por lo que todo se diluyó en un 0 a 0.

= Síntesis =

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Agustín Sant'Anna, Nazareno Colombo, Tomás Cardona y Alexis Soto; Kevin Gutiérrez y Julián López; Gabriel Alanis, David Barbona, Santiago Solari; y Nicolás Fernández. DT: Julio Vaccari.

Vélez Sarsfield: Leonardo Burián; Tomás Guidara, Diego Godín, Miguel Brizuela y Francisco Ortega; Christian Ordóñez, José Florentín y Julián Fernández; Lucas Pratto, Walter Bou y Abel Osorio. DT: Ricardo Gareca.

Cambios en el segundo tiempo: 18m Gastón Togni por Alanis (DyJ); 19m Mateo Seoane por Ordoñez (VS), Gianluca Prestianni por Bou (VS) y Lucas Janson por Fernández (VS); 30m Andrés Ríos por Fernández (DyJ) y Edwin Mosquera por Solari (DyJ); 35m Lenny Lobato por Osorio (VS); 38m Gonzalo Castellani por Barbona (DyJ) y Tomás Escalante por López (DyJ) y 42m Damián Fernández por Pratto (VS).

Amonestados en el segundo tiempo: Colombo, Cardona y Sant'Anna (DyJ). Osorio (VS).

Incidencia: Expulsado en el segundo tiempo,39m Florentín (VS).

Cancha: Defensa y Justicia.

Árbitro: Ariel Penel.

VAR: Germán Delfino. (Télam)