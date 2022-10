Defensa y Justicia amargó a Atlético Tucumán y lo venció por 3 a 1, en un partido que disputaron esta tarde en Florencio Varela, en el marco de la vigesimoséptima y última fecha de la Liga Profesional. Nicolás Fernández con un doblete, a los 21 minutos del primer tiempo y 29 del complemento, y Fabricio Domínguez, a los 37 del segundo tiempo, le dieron el triunfo al local, mientras que Mateo Coronel, a los 26 de penal, marcó la igualdad transitoria para el conjunto tucumano. Con este resultado, el equipo de Lucas Pusineri no logró clasificarse a la Copa Sudamericana 2023 por el triunfo de San Lorenzo, aunque sí pudo sellar la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino. El encuentro arrancó con un interesante ida y vuelta, en el que Kevin Gutiérrez con un remate de media distancia exigió a Carlos Lampe, mientras que Eugenio Isnaldo malogró una acción increíble para el visitante. El juego prosiguió con un ritmo interesante, y en una acción de juego asociado, finalizó con un golazo de "Uvita" Fernández -ex San Lorenzo- para romper la resistencia del arquero Lampe y dejarlo parado ante el remate cerca del área grande. Atlético Tucumán lejos de sentir el impacto del gol, buscó la igualdad y estuvo cerca de la misma con una acción de Tesuri, mientras que Defensa apeló a su dominio e inquietó aunque finalmente no lograron alterar el resultado en la primera etapa. En el complemento, el local repitió su nivel y dominó a su rival que se encontró con un penal pasado los 20 minutos e igualó la historia con la ejecución de Mateo Coronel, quien le dio ilusión al "Decano" de poder llevarse un triunfo y meterse en la Copa Sudamericana. Pese al envión, la alegría le duro poco a los dirigidos por Pusineri, ya que "Uvita" Fernández y Domínguez liquidaron la historia en una ráfaga de 10 minutos y se aseguraron jugar el segundo certamen de relevancia en Sudamérica y dejó fuera del mismo a su rival que no logró clasificar por la victoria de San Lorenzo sobre Aldosivi.. La siguiente es la síntesis del encuentro:. Liga Profesional. Fecha 27. Defensa y Justicia 3 - Atlético Tucumán 1. Estadio: Norberto "Tito" Tomaghello. Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Mauro Vigliano. . Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Nicolás Tripicchio, Nazareno Colombo, Nicolás Zalazar, Alexis Soto; Julián López, Gabriel Alanís, Kevin Gutiérrez, Manuel Duarte, Gastón Togni; Nicolás Fernández. DT: Julio Vaccari. Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Manuel Capasso, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Joaquín Pereyra, Eugenio Isnaldo; Cristian Menéndez y Mateo Coronel. DT: Lucas Pusineri.. Gol en el primer tiempo: 21m Fernández (DyJ).. Goles en el segundo tiempo: 26m Coronel (AT) de penal, 29m Fernández (DyJ), 37m Domínguez (DyJ).. Cambio en el primer tiempo: 43m F.Domínguez por Alanís (DyJ).. Cambios en el segundo tiempo: 9m T.Galván por Duarte (DyJ); 17m F.Di Franco por Garay (AT), R.Rodríguez por Isnaldo (AT), I.Puch por Menéndez (AT), 28m A.Lotti por Orihuela (AT); 40m A.Ríos por Fernández (DyJ). LG/MAC NA