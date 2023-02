Defensa y Justicia le ganó por 1 a 0 a Newell´s, en Florencio Varela, en cotejo disputado esta tarde por la tercera fecha de la Liga Profesional. El único gol del Defensa y Justicia sumó su segunda victoria consecutiva y queda momentáneamente entre las primeras posiciones de la Liga con 6 puntos y Newell's, quien venia de ganar ante Vélez, quedó más retrasado. En la parte inicial, el equipo rosarino mostró un juego más ordenado, creando las primeras jugadas con un gran Unsain, pero la falta de eficacia fueron los motivos por los que no llegó la apertura del marcador. Cuando Hoyos siquiera había tocado la pelota, llegó la jugada que rompió el empate: Gutiérrez se hizo cargo de un tiro libre cercano al área y la pegó al palo poniendo el 1 a 0. Luego de eso el partido se hizo muy parejo pero fue el local el que empezó a dominar más la pelota y se adueñó del juego, por lo que el responsable de que la Lepra no se vaya al entretiempo con un gol y no con dos, fue su arquero Hoyos

En el complemento, ninguno de los dos equipos pudo romper la monotonía del compromiso y no crearon reales chances de peligro para modificar el marcador

Por la cuarta fecha, Defensa y Justicia visitará a Independiente el próximo domingo 19 desde las 21.30, mientras que Newell´s será local de Banfield el sábado 18 desde las 19.15. Esta es la síntesis: Defensa y Justicia 1 – Newell´s 0. Estadio: Norberto "Tito" Tomaghello Árbitro: Hernán Mastrángelo Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Nazareno Colombo, Tomás Cardona, Alexis Soto; Tomás Escalante, Kevin Gutiérrez, Julián López, Santiago Solari, Agustín Sant Anna; David Barbona y Nicolás Fernández. DT: Julio Vaccari

Newell´s: Lucas Hoyos; Jherson Mosquera, Gustavo Velazquez, Willer Ditta, Bruno Pittón; Portillo, Juan Sforza, Iván Gómez; Jonathan Menendez, Djorkaeff Reasco y Ramiro Sordo. DT: Gabriel Heinze. Gol en el primer tiempo: 27m Gutiérrez (DyJ). Cambios en el segundo tiempo: 10m Marcos Portillo por Cristian Ferreira, Víctor Velázquez por Facundo Mansilla y Djorkaeff Reasco por Jorge Recalde (N), 18m Tomás Escalante por Nicolás Tripichio (DyJ) y Jherson Mosquera por Pablo Pérez (N), 30m Ramiro Sordo por Brian Aguirre (N), 33m Santiago Solari por Darío Cáceres y Nicolás Fernández por Juan Bautista Miritello (DyJ), 45m David Barbona por Gonzalo Castellani y Tomás Cardona por Julián Malatini (DyJ). NY/MAC NA