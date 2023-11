El club Defensa y Justicia inauguró hoy su predio de juveniles llamado “Campeones del Mundo” con la presencia de los campeones de Qatar 2022 Enzo Fernández, Guido Rodríguez y Nahuel Molina.

El predio, que tiene una superficie total de 54.000 m2 con tres canchas homologadas por FIFA, fue presentado oficialmente ante los futbolistas de la Selección que pasaron por el club y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, quien destacó que "los clubes dan trabajo y dan contención".

Lisandro Martínez, otro de los campeones del mundo en Qatar que pasó por Defensa y Justicia y que está recuperándose de una lesión, fue el protagonista de los videos de presentación del nuevo predio y había asegurado que "a mí me da un orgullo enorme que crezcan, que mejoren como están mejorando. Me da mucho orgullo. Al Defe lo tengo en el corazón, cuando llegué me hicieron sentir profesional. Fue un lugar donde fui feliz y se merecen todo esto".

"Veo primer nivel. Esto no tiene nada que envidiarle a los clubes de Europa. Esto es una nueva era. Acá hay valores. Vendieron a Lisandro Martínez pero invierten en los pibes", señaló el central de 25 años del Manchester United, que fue operado a principios de octubre y estará afuera de las canchas hasta el año que viene.

(Télam)