Finalista hace cuatro años, la selección de Croacia asumirá el Mundial de Qatar con la obligación de defender el prestigio logrado en Rusia, donde concretó la mejor actuación de su joven historia.

La misión se presume compleja al considerar que desde aquella definición con Francia en el estadio de Luzhniki, en Moscú, no pudo repetir presentaciones de talla similar en las competencias europeas.

Por caso, resultó eliminado por España en los octavos de final de la Eurocopa 2020, jugada el año pasado por la pandemia de Covid-19, y en las dos primeras ediciones de la Liga de Naciones de la UEFA no pasó la fase de grupos, aunque en la actual avanzó a semifinales.

El director técnico Zlatko Dalic todavía conserva la estructura del equipo subcampeón del mundo, pero algunos futbolistas no tienen la misma actualidad del pasado.

No es el caso de las principales figuras: Luka Modric (Real Madrid), Marcelo Brozovic (Inter de Milán), Ivan Pulisic (Tottenham Hotspur) y Mateo Kovacic (Chelsea), indiscutidos en el plantel.

También se mantienen dentro del elenco estable otros jugadores presentes en Rusia como los defensores Domagoj Vida (AEK de Atenas), Dejan Lovren (Zenit San Petersburgo) y Sime Vrsaljko (Olympiakos) y los delanteros Ante Rebic (Milan), Andrej Kramaric (Hoffenheim) y Nikola Kalinic (Hajduk Split).

A esa base se agregaron futbolistas de buena actualidad como el joven central Josko Gvardiol del Red Bull Leipzig; el mediocampista goleador Mario Pasalic, destacado en Atalanta, y el volante ofensivo Nikola Vlasic, que pasó esta temporada al Torino desde el West Ham inglés.

Las pérdidas más significativos del equipo en relación a Rusia fueron las del arquero Danijel Subasic, el mediocampista Ivan Rakitic y el delantero Mario Mandzukic, quienes decidieron poner fin a su etapa en el seleccionado.

"Tenemos calidad, talento y confianza como para derrotar a cualquier rival, pero también entendemos que Croacia no está en el grupo principal de favoritos. Eso está reservado a Francia, España, Alemania, Brasil, Argentina, Inglaterra, Bélgica o Portugal", asumió el entrenador sobre las expectativas en Qatar.

"Por supuesto, y como demostramos en 1998 y 2018, esto no significa que Croacia no pueda hacer algo histórico, pero no considero que tengamos más presión", aclaró en una entrevista con el sitio oficial de FIFA.

Dalic asumió el cargo en octubre de 2017 con la clasificación a Rusia en serio peligro y cinco años más tarde será el primer técnico en dirigir a Croacia en dos Copas del Mundo.

Las mayores ilusiones del seleccionado balcánico siguen depositadas en Modric, arquitecto del juego croata, quien a los 37 años disputará su cuarto Mundial después de Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018, en el que obtuvo el Balón de Oro al mejor jugador.

La vigencia del número 10 y capitán del conjunto cuadriculado se comprueba en el palmarés con Real Madrid tras el anterior Mundial: una Liga de Campeones (2022), un Mundial de Clubes (2018) y dos Ligas de España (2020 y 2022), entre sus títulos más importantes.

A nivel personal, fue el único futbolistas capaz de quebrar la alternancia de una década entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo con la conquista del Balón de Oro 2018, año en el que también fue distinguido con el premio FIFA The Best.

Croacia desandó un camino allanado hacia Qatar con una campaña invicta (seis victorias, dos empates) que le alcanzó para superar a Portugal, Irlanda, Luxemburgo y Azerbaiyán.

El primer Mundial de Medio Oriente será su sexta experiencia desde que se disolvió Yugoslavia y fue reconocido como país independiente en enero de 1992. Su historial en la competición FIFA registra dos podios (segundo en Rusia y tercero en Francia '98) y tres eliminaciones en primera ronda (Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014).

Como integrante del Grupo F en Qatar 2022 afrontará los siguientes partidos: Marruecos (miércoles 23 de noviembre, 7:00, estadio Al Bayt); Canadá (domingo 27, 13:00, estadio Khalifa Internacional) y Bélgica (jueves 1 de diciembre, 12:00, estadio Áhmad bin Ali). (Télam)