El exseleccionador argentino Sergio Hernández se quejó este jueves por la falta de "oportunidades" del alero santiagueño Gabriel Deck en su paso por Oklahoma City Thunder de la NBA.

“Nos sorprendió a todos su poca participación en la NBA. Deck no tuvo oportunidades de jugar y no sabemos si le costó jugar en la NBA o lo podría haber hecho bien. El misterio es por qué no se le usó tanto, pero es parte del negocio”, apuntó el DT en Radio Marca.

“Volver al Real Madrid no está nada mal y la volverá a romper. Yo conozco mucho a Gaby y más allá de probar en la NBA, él tenía un amor muy especial por el Madrid, por la ciudad, por el equipo, por su entrenador, le va a aportar rápido seguro al Real Madrid”, aseguró Hernández.

Deck, de 26 años, recibió la noticia de su salida en la noche del martes 5 de este mes, en un período en el que promedió 2,6 puntos en 8 minutos.

El "Tortuga" arribó a la máxima liga de básquetbol para el cierre de la campaña 2020-2021, registrando una aceptable labor para un novato.

Al cabo de 10 encuentros jugados, el santiagueño encestó 8,4 tantos y tomó 4 rebotes por cotejo, con 21,2 minutos en cancha de media.

En ese tiempo ha ganado 5,5 millones de dólares, aunque de ellos salió la cláusula de rescisión para comprar su libertad al Madrid. (Télam)