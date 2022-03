Ricardo Zielinski, entrenador de Estudiantes, aseguró hoy que "debemos tener orden y ser inteligentes" para superar mañana a Audax Italiano de Chile y avanzar a la Fase 3 de la Copa Libertadores de América.

Zielinski agregó que “tenemos que no desesperarnos y aprovechar las situaciones. No como nos pasó en Chile que generamos cinco o seis chances claras y no pudimos convertir. Si hace falta habrá que desordenarlo en el final”.

El entrenador no dio a conocer la alineación para mañana pero confirmó que Leandro Díaz, Mauro Boselli y Gustavo Del Prete serán titulares en la revancha del partido jugado en Rancagua, con victoria del conjunto chileno por 1 a 0: “buscamos que los tres se sientan cómodos, en especial Del Prete, al que le estamos pidiendo otras cosas pero queremos que juegue cerca del área y buscamos que el sistema se lo permita”.

“Será un partido intenso, buscaremos doblegarlos por afuera y hacerles sentir el rigor. Ellos salen bien de contragolpe, son rápidos y tenemos que marcar bien en ataque”, señaló Zielinski y reconoció que "hay ansiedad pero el equipo se tiene que acostumbrar a jugar con esta presión, un club como Estudiantes exige eso. No me considero favorito, hay que demostrarlo en la cancha, siempre jugamos para ganar, eso está en nuestra cabeza”.

“Hoy pensamos en este partido y no en lo que viene después. Es un partido muy importante y decisivo. En eso estamos enfocados, venimos administrando las cargas. Tenemos todo para hacer un buen partido", concluyó.

El posible 11 sería con Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Emmanuel Más; Manuel Castro o Matías Pellegrini, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui y Gustavo Del Prete; Mauro Boselli y Leandro Díaz. (Télam)