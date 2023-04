El periodista y ahora ex entrenador de Barracas Central, Rodolfo De Paoli, renunció a la dirección técnica del equipo pese a la victoria por 1 a 0 frente a Platense en el inicio de la undécima fecha de la Liga Profesional, por lo que Sergio Rondina será su reemplazante. Justamente, Rondina debutará en la próxima fecha frente a Vélez, este domingo a las 14:00. "Luego de algunas reuniones en la última semana, entre la dupla técnica y el Presidente del club, se decidió de común acuerdo, cesantear las actividades con el primer equipo luego del triunfo frente a Platense. La decisión fue en los mejores términos y con el agradecimiento de todo el pueblo de Barracas para con Rodolfo De Paoli y Alejandro Milano", fue el comunicado oficial del club. El ex DT de Nueva Chicago no habría llegado a un acuerdo con el presidente de la institución, Claudio Tapia, por lo que habría tomado la decisión de irse por este motivo después de 25 encuentros disputados desde agosto de 2022, con ocho victorias, nueve derrotas y ocho empates en lo que fue su segundo ciclo al frente del equipo. Este martes por la tarde el "Guapo" venció a Platense en condición de local y había conseguido cortar una racha de cinco encuentros sin poder ganar, con tres derrotas y dos empates. Barracas Central está en la posición 21 de la tabla con 12 puntos, a cinco del último, Unión, que tiene siete unidades. Rondina viene de dirigir a Colón de Santa Fe con un paso muy malo, en donde apenas pudo ganar un partido de siete, perdió en dos ocasiones y tuvo tres empates entre julio y agosto de 2022

