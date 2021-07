El futbolista Neymar felicitó a Lionel Messi, a quien trató de "hermano", por la obtención de la Copa América que la Selección argentina logró tras derrotar a Brasil y remarcó que el jugador rosarino "es el más grande y mejor de la historia". "Perder me lastima, me duele...es algo con lo que no he aprendido a convivir. Ayer cuando perdí, fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia que vi jugar. Mi amigo y hermano MESSI", comenzó diciendo Neymar. En un posteo en su cuenta oficial de la red social Instagram que acompañó con una foto del abrazo entre él y Messi al finalizar el mencionado partido, añadió: "Me entristeció perder y le dije "fdp me ganaste". Me entristece demasiado haber perdido, Pero este chico, joder!". "Tengo un gran respeto por lo que hizo por el fútbol y principalmente por mí. ODIO PERDER!! Pero disfruta de tu título, el fútbol te esperaba ese momento" FELICIDADES HERMANO HDP!!", culminó el mensaje al que Neymar le sumó emoticones de risas. KDV/GAM NA