El entrenador Luis de la Fuente será presentado mañana como el nuevo director técnico de la selección española para suceder en el cargo a Luis Enrique, tras la temprana eliminación del equipo "rojo" en el Mundial de Qatar.

De la Fuente, hasta ahora entrenador de la selección Sub 21, relevará a Luis Enrique, quien renunció de "común acuerdo" con la dirigencia de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) después de la derrota en octavos de final del Mundial ante Marruecos.

La presentación será en Madrid, en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, indicó la agencia de noticias DPA.

El nuevo DT se proclamó campeón de Europa Sub 19 en 2015. En 2018, fue medalla de oro en los Juegos Mediterráneos con la selección Sub 18, mismo año en el que fue nombrado seleccionador Sub 21, equipo con el que fue campeón de Europa en 2019 tras imponerse en la final ante Alemania (2-1).

MIRÁ TAMBIÉN La Conmebol insiste ante la FIFA para que el Mundial 2030 se dispute en Sudámerica

De la Fuente ya dirigió a España en una ocasión, en junio de 2021 ante Lituania en Butarque, en el último partido de preparación para la Eurocopa 2020, debido a que la RFEF decidió que lo disputaran los jugadores de la Sub-21, ya que la selección mayor estaba confinada por el protocolo Covid-19.

El nuevo entrenador español debutará en marzo de 2023 en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 de Alemania, y dirigirá sus dos primeros partidos contra Noruega y Escocia. (Télam)