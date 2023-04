El autor del agónico gol del empate 2 a 2 de Boca Juniors en cancha de Rosario Central, Nicolás Figal, aseguró esta noche que "de a poco el equipo le va encontrando la vuelta a lo que pretende el entrenador (Jorge Almirón), porque hay que tener en cuenta que lleva muy pocos días de trabajo".

"Lo cierto es que nos llevamos un empate merecido, porque por momentos hicimos lo que nos pedía Almirón. En lo que nos equivocamos fue en entrar en algunos pasajes en el juego del rival, que iba siempre a la segunda jugada", apuntó.

"Pero como en el partido que le ganamos el martes a Deportivo Pereira por Libertadores también en el descuento, tuvimos otra demostración de carácter. Acá todos sabemos que nos estamos poniendo una camiseta importante y de a poco le vamos encontrando la vuelta a la idea de Almirón. Hay que tener en cuenta que hace pocos días que llegó", aclaró.

Finalmente Figal, que finalmente terminó hablando "en representación de Boca" ya que Almirón no pudo hacerlo porque fue expulsado, lo mismo que Miguel Russo en Rosario Central, justificó los 10 minutos de descuento que dio el árbitro Ariel Penel "porque el técnico de ellos entró a la cancha cuando no le autorizaron u cambio, le lanzaron un petardo a Sergio Romero y el segundo tiempo prácticamente no se jugó", según su entender. (Télam)