El delantero egipcio de Liverpool, Mohamed Salah, reconoció hoy que daría "todos" los premios individuales por volver a jugar la final perdida de la Champions League contra Real Madrid por 1 a 0 en París el sábado pasado.

"Ser reconocido por la afición y por los periodistas deportivos en la misma temporada es algo especial que nunca olvidaré. Sin embargo, daría todos mis premios personales por la oportunidad de volver a jugar esa final, pero no es así como funciona el fútbol", escribió el atacante en su cuenta de Twitter.

"No puedo expresar con palabras lo mucho que queríamos traer ese trofeo de vuelta a Liverpool, pero al final no pudimos. No puedo agradecer lo suficiente a los aficionados su apoyo. Ha sido una temporada muy larga, pero una parte de mí desea que la próxima comience de nuevo mañana", apuntó.

Salah terminó como principal goleador de la Premier League de Inglaterra y es la figura del conjunto inglés, que terminó subcampeón en la competición local y europea. (Télam)