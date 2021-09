El histórico lateral derecho brasileño Dani Alves rescindió este viernes con Sao Paulo, dirigido por el argentino Hernán Crespo, debido a una deuda económica que mantenía el club.

Alves, compañero de Lionel Messi en el Barcelona que lo ganó todo, no se presentó a los entrenamientos en los últimos días por la falta de pago y los directivos decidieron dejarlo en libertad de acción.

"Buenas tardes, estamos acá para hacer un pronunciamiento sobre Dani Alves, que debía comparecer hoy para los partidos con el club luego de las fechas con la selección y no apareció", comenzó a explicar un dirigente de Sao Paulo en conferencia de prensa.

"El representante nos comunicó que no volverá hasta que no se pongan al día, a pesar de la propuesta de las últimas semanas que el atleta no aceptó", apuntó.

Sin embargo, en este contexto, el directivo sostuvo: "La negociación seguirá con el departamento financiero pero desde el departamento de fútbol decidimos que no siga, Sao Paulo es más grande que cualquier persona".

Dani Alves pasó por Sevilla y Barcelona en España, Juventus en Italia y PSG en Francia. Entre los clubes y el seleccionado cosechó 40 títulos, lo que lo convirtió en el futbolista brasileño más ganador de la historia.

(Télam)