La consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar llenó de alegría a los hinchas de todo el país. Pero más allá de la emoción por semejante logro, luego de 36 años, muchos lo vivieron con nostalgia, ya que se trató de la primera Copa del Mundo desde la muerte de Diego Maradona. Y su hija Dalma puso estos sentimientos en palabras a través de una publicación en su cuenta de Instagram. "¡Qué fuerte todo! Te extraño más que nunca. Deberías haber estado ahí. Gracias por todo", escribió junto a una foto del Diez en el Mundial de México 86, levantando la ansiada copa. Y luego, compartió una serie de imágenes de los festejos en el Obelisco, de los jugadores con sus medallas y de Ángel Di María, junto a un mensaje de afecto hacia Jorgelina Cardoso, la esposa del futbolista. Y salvo su hermana Gianinna, el resto de los herederos de Diego se sumó a los recuerdos en esta fecha tan especial para el fútbol argentino. "Hoy más que nunca... Te amo para siempre, pa", escribió Jana, la hija que el astro tuvo con Valeria Sabalain y que reconoció en 2014. Y en medio de los festejos en la calle, le agradeció a los hinchas por tener siempre presente a su padre: "Gracias infinitas por el amor, por no olvidar, por festejar con él en cada canción". "Argentina campeón del mundo. Feliz por vos @leomessi porque nadie merecía levantar esta copa más que vos. ¡Feliz por toda mi gente, por mi país! Desde que tengo memoria me sentí orgullosamente argentino en el alma. Desde arriba estás festejando con nosotros, papá…..no sabés las ganas que tengo de abrazarte", publicó Diego Junior desde Italia, donde la imagen de Diego estuvo presente en los festejos. Mientras que Verónica Ojeda compartió en su perfil un video de Dieguito Fernando, el menor de los hermanos, alentando a la Selección y especialmente a Lionel Messi. Y también, subió una imagen en la que se los ve al rosarino y a Maradona agarrando la Copa del Mundo. Cabe recordar que días atrás Gianinna, la menor de las hijas que Diego tuvo con Claudia Villafañe, se mostró molesta con el equipo argentino porque no le rindieron ningún homenaje a su papá en el Mundial. Y luego de ver que la selección brasileña llevó una bandera en honor a Pelé, quien está atravesando un delicado cuadro de salud, manifestó, con ironía: "¡Qué bien Brasil homenajeando a su ídolo!". MBC/AMR NA