(Por Marcos González Cezer).- La exatleta porteña Jennifer Dahlgren, tricampeona sudamericana en lanzamiento de martillo y cuatro veces olímpica, aseguró hoy que la sigue apasionando "el desafío físico" pero que no extraña "para nada" la competencia, al tiempo que descartó convertirse en entrenadora al menos en un futuro cercano.

Dahlgren, que desde su retiro se instaló con su familia en Houston, Estados Unidos, advirtió además que en el atletismo nacional siguen saliendo "figuras destacadas y chicos con potencial que entrenan duro", pero reclamó un trabajo "más profundo" de captación de la talentos, apoyo y capacitación, durante una entrevista concedida a Télam.

En abril de abril de 2021, Dahlgren anunció, a los 36 años, su retiro de la actividad tras 23 temporadas y luego de ganar, con una marca de 63.07, su duodécimo título de lanzamiento de martillo en el Campeonato Nacional de Mayores que se disputó en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay.

La porteña, tricampeona sudamericana y bronce en los Panamericanos Río de Janeiro 2007, compitió en cuatro Juegos Olímpicos (Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016).

Además, es la argentina con mayor presencia en Mundiales de mayores de atletismo (7): Helsinski 2005, Osaka 2007, Berlín 2009, Daegú 2011, Moscú 2013, Beijing 2015 y Londres 2017.

Dahlgren ganó la presea de plata en los Juegos Odesur de Santiago de Chile en 2014 y conquistó tres veces el campeonato Sudamericano de mayores: Cali, Colombia, 2005; Tunja, Colombia, 2006; y Buenos Aires 2011.

También ganó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007 y ostenta el récord sudamericano con una marca de 73,74 metros, del 10 de abril de 2010 en Buenos Aires.

-Télam: En abril del año pasado te retiraste de la actividad. ¿Te arrepentís?

-Jennifer Dahlgren: ¡Absolutamente no! Fui atleta de alto rendimiento por 23 años de mi vida. Lo hice al más alto nivel y dejé todo en la pista. No me guardé nada, entonces me pude retirar en paz.

-T: ¿Extrañás algo de la competencia o pudiste desenchufarte totalmente?

-JD: No extraño las competencias. Para nada. En algún momento competir se convirtió en rendir cuentas para mí y eso hizo que me pesara competir, por eso lo dejé de disfrutar. Extraño la rutina de entrenar, de compartir con mis compañeros y mi entrenador. El desafío físico me sigue encantando, pero no extraño competir.

-T: ¿Qué estás haciendo?

-JD: Después de retirarme me vine para Houston para pasar un tiempo con mi familia y ahí me di cuenta cuánto los extrañaba y decidí mudarme para acá. Estoy estudiando un posgrado en administración deportiva y al mismo tiempo estoy estudiando para ser masajista.

-T: ¿Seguirás vinculada al deporte?

-JD: Sigo trabajando con el COI como embajadora para el programa de manipulación de competencias e integridad. Más que eso, por el momento no se cómo seguirá el vínculo.

-T: ¿Cómo analizás la actualidad del atletismo nacional?

-JD: La verdad veo al atletismo igual que cuando estaba adentro. Hay algunas figuras destacadas, chicos talentosos que entrenan duro, pero lo que me encantaría ver es un crecimiento en la profundidad de talento. Ese es un tema grande de captación y apoyo, capacitación de entrenadores, infraestructura... es amplio el tema.

-T: ¿Te interesa incursionar en la enseñanza del lanzamiento de martillo en escuelas o en otro lugares?

-JD: Pensé en ser entrenadora acá, dentro del sistema universitario, pero por ahora no es mi objetivo. Estoy pensando, en el futuro, hacer algún doctorado y ser docente universitaria. Me encantaría fomentar el deporte y debatir académicamente los temas que afectan en todos los sentidos al deporte.

-T: ¿Y entrenar a futuras lanzadoras?

- JD: Por ahora no es algo que esté considerando. Nunca me llamó demasiado ser entrenadora. Creo que hay otras formas de seguir conectada al deporte y creo que lo mío pasa más por el lado académico.

-T: En 2016 publicaste el libro de cuentos infantiles "El Martillo Volador", que incluye cinco relatos basados en deportes olímpicos. ¿Vas a profundizar en esa temática ya sea en libros o charlas?

-JD: Estoy a un cuento de terminar el segundo libro para chicos, siguiendo la colección de "El Martillo Volador". Es algo que tengo pendiente y quiero seguir. Espero poder terminar este libro pronto. (Télam)