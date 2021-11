El presidente de River Plate, Rodolfo D´Onofrio, aseguró que la elección de Enzo Francescoli como manager del club fue el acierto más importante de la gestión que lleva ocho años al frente de la institución millonaria.

“No se olviden de Francescoli, es el nexo entre Gallardo y mi persona, el que habla más seguido y fue el acierto más grande que tuve cuando llegué a River", afirmó D´Onofrio en declaraciones a TyC Sports.

Luego opinó sobre la continuidad del entrenador "Millonario", Marcelo Gallardo: "Tuve preocupación por su partida en la pandemia, creo que en ese momento él estaba preocupado y no estaba de acuerdo con la decisión de cómo se iba a jugar el campeonato”.

“Que no hubiera descensos y 28 equipos en un torneo es un fútbol que se va para abajo y él compartía esa mirada, que también la teníamos los dirigentes", recordó el presidente, D´Onofrio sobre aquel momento en particular.

En cuanto al vínculo del DT con River, el dirigente destacó: "Con Marcelo siempre tuvimos 'no' y 'si', pero siempre tratamos de encontrar las mejores soluciones al proyecto que se estaba planteando. Con Gallardo siempre estamos alineados en los conceptos”.

"Marcelo siempre tuvo en mente incorporar a los juveniles de River en el primer equipo, y creo que hoy logró algo que es el éxito más grande de su ciclo: el haber logrado que los jóvenes y los mayores tengan una conjunción tan grande y tan fuerte", agregó.

Mientras que sobre el título que está por conseguir River, dijo que "no me siento campeón, todavía falta, no es por cábala, es por respeto. Uno sale campeón en el momento en que sucede, si bien estamos cerca y tengo mucha confianza”.

En cuanto a la actualidad del fútbol argentino, D'Onofrio sostuvo que “en este momento la final de la Copa Libertadores la juegan los brasileños y esto es porque nos equivocamos con el campeonato que hacemos, y en el no tener en cuenta que hay que cambiar"-

"El dólar oficial para el fútbol argentino es mortal, es verdaderamente terrible. Y no estoy pidiendo una excepción para el fútbol, porque le pasa a todos los sectores del país", añadió para explicar las diferencias que hay con otras ligas.

Por último destacó la etapa de su presidencia: “Ocho años para un Presidente está bien, uno va a querer estar y va a querer seguir estando, pero creo que ya es suficiente, me dediqué el 95% de mi tiempo al club y lo volvería hacer, pero hay que tener una renovación", concluyó D'Onofrio. (Télam)