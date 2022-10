El defensor de la Selección argentina Cristian Romero consideró hoy que el atacante d ela Roma de Italia Paulo Dybala "no llega" a recuperarse para poder estar en el Mundial de Qatar 2022, aunque confió en que pueda estar el mediocampista de la Juventus Ángel Di María. Los estudios médicos que se realizó Dybala en las últimas horas dieron como resultado un fuerte desgarro en la pierna izquierda y es tan grave que podría perderse la Copa del Mundo, debido al proceso de recuperación al que deberá someterse el cordobés. "Estoy un poco triste por ellos, pero por Paulo (Dybala) principalmente porque creo que no llega y seguro debe estar muy mal, le deseo una pronta recuperación", expresó con pesar el defensor del Tottenham inglés sobre Dybala. Además, agregó: "´Fideo´ (Di María) va a llegar por lo que vi y hablé con los compañeros, y en cuanto a Leo (Lionel Messi), ya está bien". Si bien, tal vez no estén disponibles para el amistoso del 16 de noviembre contra la selección de Emiratos Árabes que dirige Rodolfo Arruabarrena, seguro estarán en condiciones para afrontar el primer duelo del Mundial contra Arabia Saudita, el 22 de ese mismo mes. "Es una baja dura la de Paulo porque es un jugador importante, todos saben lo que es futbolísticamente y al grupo internamente le hace muy bien porque es una persona positiva, que le da calidad al juego de Argentina más allá de que no sea titular", concluyó "Cuti". FIG/GAM NA