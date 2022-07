El marchista tucumano Juan Manuel Cano Ceres, tres veces representante olímpico; el bonaerense Joaquín Gómez, en lanzamiento de martillo; el correntino Carlos Layoy, campeón Iberoamericano 2018 en salto en alto; y el cordobés Juan Ignacio Carballo, medallista sudamericano 2021 en lanzamiento de bala, competirán mañana en la jornada inaugural del Mundial de atletismo de Oregon, Estados Unidos.

Además, en el torneo ecuménico, del que tomarán parte 1.900 deportistas de 192 países, participarán el santafesino Germán Chiaraviglio -finalista de salto con garrocha en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016-; Eulalio Muñoz (maratón); Florencia Borelli (5.000 metros) y Belén Casetta (3.000 metros con obstáculos) y Carolina Lozano, en 3.000 con obstáculos.

Joaquín Arbe (maratón); el entrerriano Federico Bruno (1500) y Diana Ocampo (maratón), que también se clasificaron, no participarán por diversas razones.

Bruno no se recuperó del virus que le impidió disputar el Campeonato Iberoamericano y Arbe no pudo completar trámites de visado , informó la web de la Confederación Argentina de Atletismo (cada); en tanto Ocampo decidió no competir en Oregon.

Cano Ceres, de 34 años y que disputó los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, participará, en 20km marcha, por sexta vez de un mundial de mayores ya que disputó los de Berlín 2009; Daegu 2011; Moscú 2013; Beijing 2013 y Londres 2017.

Cano Ceres ostenta el récord nacional de marcha 20 km. con una marca una hora, 22 minutos y 10 segundos, que logró en los Juegos Olímpicos de Londres, el 4 de agosto de 2012, en los que terminó 22do. sobre 56 participantes.

A su vez, el correntino Carlos Layoy, campeón Iberoamericano 2018 y ganador de la medalla de bronce en el Sudamericano de Guayaquil, Ecuador, 2021 en salto en alto, participará en su primer mundial de mayores.

Layoy, de 31 años y oriundo de Paso de los Libres, logró el 27 de abril en San Pablo su mejor marca del año (2,21).

El atleta correntino tiene el récord argentino junto a Fernando Pastoriza y Erasmo Jara (2,25m.) y necesita como registro mínimo exigido por la World Athletics (Federación Internacional de Atletismo) 2,33 para clasificar al mundial de Oregon, Estados Unidos, de julio próximo.

En el Campeonato Iberoamericano, en Alicante, España, de mayo, Layoy, que ganó el de Trujillo, Perú, en 2018 ,con un registro de 2,21, finalizó en el quinto puesto con una marca de 2,18.

Por su parte, el bonaerense Joaquín Gómez, de 25 años, ganador de la medalla de oro en los Juegos Odesur de Cochabamba 2018 y de bronce en Sudamericano de Ecuador 2021 en lanzamiento de martillo, disputará su segundo mundial de mayores luego del de Qatar 2019 en el que quedó en el 30mo puesto con una marca de 70,17 metros.

Gómez tiene como mejor marca del año 74,13 metros del pasado 3 de abril, con la que logró la medalla de plata en el Gran Prix Sudamericano Hugo La Nasa, disputado en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

El bonaerense, surgido de la Escuela Municipal de Atletismo de Avellaneda (EMA) y que conquistó la medalla de plata en el Iberoamericano de Perú 2018, está segundo, con una marca de 76.36 metros del 30 de octubre de 2021, en el ranking nacional de todos los tiempos y está a sólo 6 centímetros del récord que ostenta Juan Cerra (76,42) desde el 25 de julio de 2001 en Trieste, Italia.

Gómez está en el quinto puesto del ranking sudamericano con 76,36 metros, detrás del santafesino Juan Cerra (76,42); Keher (77,54), Mansilla (77,70) y el brasileño Wagner José Carvalho Domingos, líder con 78,63 del 19 de junio de 2016.

Por último, el cordobés Juan Ignacio Carballo, medallista sudamericano en Ecuador 2021 en lanzamiento de bala, debutará en el torneo ecuménico de mayores.

Carballo, de 27 años, finalizó quinto en el Campeonato Iberoamericano de Alicante, España, de mayo, en el que logró una marca de 20,04 metros (su mejor registro personal) y superó los veinte metros por primera vez en su carrera.

Así, el atleta cordobés se ubicó en la tercera posición del ranking argentino permanente detrás del juvenil entrerriano Nazareno Sasia -ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018- segundo con 20,08 del 1 de diciembre de 2021 en Cali, Colombia, y Germán Lauro, líder con 21, 26 del 10 de mayo de 2013 en Doha, Qatar.

