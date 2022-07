El seleccionado de las estrellas de la liga estadounidense de fútbol (All-Star MLS) contará con cuatro futbolistas argentinos para el partido que jugará ante el seleccionado de la Liga Mexicana.

Los argentinos son Luciano Acosta (ex Boca y Estudiantes) del Cincinatti, Sebastián Driussi (ex River) del Austin, Emanuel Reynoso (ex Talleres y Boca) del Minnesota y Valentín Castellanos (no jugó en nuestro país) del New York City.

El partido, denominado "Juego de las Estrellas", se desarrollará el 10 de agosto próximo en el Allianz Field de St Paul, en donde juega como local el Minnesota United.

En 2021 se celebró la primera edición de este juego y el representativo de la MLS se impuso al de Liga MX en Los Ángeles, California, en definición con remates desde el punto penal tras igualar 1 a 1. (Télam)