AEK Atenas, el equipo que dirige el DT argentino Matías Almeyda, obtuvo hoy su cuarto triunfo consecutivo, al derrotar por 1-0 a Atromitos, en partido correspondiente a la octava fecha de la Superliga de fútbol de Grecia.

Con este triunfo, el conjunto ateniense ascendió a la segunda ubicación de la tabla con 18 unidades, para quedar a tres del líder, Panathinaikos.

El bonaerense Almeyda, oriundo de Azul y con 48 años, tomó la conducción del AEK Atenas en mayo pasado. Desde su llegada, el equipo logró 6 victorias y 2 derrotas en encuentros oficiales.

El atacante neuquino Sergio Araujo (ex Boca Juniors y Tigre) resultó titular en el conjunto ganador, que marcó por intermedio del marroquí Noureddine Amrabat, a través de un penal, en el cuarto minuto de tiempo adicionado.

En los adelantos del sábado, Volos venció por 2-1 a Levadiakos, mientras que Aris Salónica, con los concursos de Daniel Mancini (ex Newell’s) y Mateo García (ex Instituto), le ganó por idéntico marcador a Ionikos, que tuvo en sus filas a Maximiliano Lovera (ex Rosario Central), Federico Milo (ex Arsenal) y Javier Mendoza (ex Huracán). (Télam)