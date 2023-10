La fase de grupos del Mundial de Rugby Francia 2023 se cerrará con esta quinta fecha que se viene y que estará al rojo vivo porque hasta el momento hay un solo equipo clasificado a los cuartos de final -Sudáfrica- y varios más que están buscando llegar a esta instancia

La quinta fecha de la Copa del Mundo se abrirá el jueves cuando Uruguay se mida frente a los All Blacks por primera vez en la historia, continuará con el duelo del viernes entre Francia e Italia, mientras que el sábado también habrá varios partidos y el que se destaca es el clásico celta Irlanda-Escocia, en el que ambos equipos buscarán mano a mano la clasificación a la siguiente fase de la Copa del Mundo. El foco de atención argentino estará puesto el domingo, cuando Los Pumas se enfrenten ante Japón en lo que será un duelo mano a mano para clasificar a los cuartos de final. Todos los partidos serán televisados en vivo por Star+ y algunos también en las distintas señales de ESPN..Fecha 5 - así se jugarán los partidos del jueves 5 al domingo 8 de octubre:

05/10 - 12:45 - Uruguay Vs. Nueva Zelanda (Grupo A) - Cancha: Parc OL, Lyon. 06/10 - 16 - Francia Vs. Italia (Grupo A) - Cancha: Parc OL, Lyon . 07/10 - 10 - Gales Vs. Georgia (Grupo C) - Cancha: Beaujoire, Nantes. 07/10 - 12:45 - Inglaterra Vs. Samoa (Grupo D) - Cancha: Pierre-Mauroy . 07/10 - 16 - Irlanda Vs. Escocia (Grupo B) - Cancha: Stade de France, Saint-Denis . 08/10 - 8 - Argentina Vs. Japón (Grupo D) - Cancha: Beaujoire, Nantes . 08/10 - 12:45 Tonga Vs. Rumania (Grupo B) - Cancha: Pierre-Marouy, Lille . 08/10 - 16 - Fiji Vs. Portugal (Grupo C) - Cancha: Estadio Municipal de Toulouse JPE/FG/PT NA