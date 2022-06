El entrenador de Independiente, Eduardo Domínguez, no se anduvo con rodeos respecto de la posible llegada del volante de Elche, de España y reconocido hincha del "rojo", Iván Marcone, y remarcó que cuando él quiso "ir a un club, como fue con Huracán", lo hizo aun rebajándose "cinco veces el sueldo".

"Lo de Marcone a Independiente es algo de lo que se viene hablando desde antes de que llegara al club. El es hincha del club y lo manifestó. Se la clase de jugador que es. Pero cuando yo quise ir a un club, lo hice. Cuando fui a Huracán para retirarme ahí, lo hice, y bajé cinco veces mi sueldo, pero cumplí mi sueño", disparó Domínguez durante la conferencia de prensa vespertina ofrecida hoy en el predio de Villa Dominico.

"Después, todos estamos acá por plata, pero en el medio también se mueven pasiones. Hoy no se en que lugar están las negociaciones con él", remarcó el técnico "rojo", visiblemente molesto con la situación.

Después se refirió a otro tema urticante como lo fue el corte de una docena de jugadores del plantel que realizó apenas volvieron de "esos cuatro días de licencia que ni siquiera pueden llamarse vacaciones, porque solamente sirvieron para analizar lo que vendrá".

"Nosotros observamos que los chicos más jóvenes tenían que seguir en otros clubes para buscar rodaje y los que se les vence el contrato los entrené hoy mismo, pero no puedo especular con que van a seguir o no. Ellos tres deben tomar una decisión", advirtió.

"Y en cuanto a Gastón Togni (uno de los 12 a los que les anunció que no los tendrá en cuenta), le expliqué como iba a arrancar y está entrenándose con nosotros, pero le dije lo que le convendría hacer", dijo Domínguez respecto de su idea de que el volante externo tendría también que buscar nuevos horizontes.

Los tres jugadores a los que se refirió Domínguez que se les vence el contrato el 30 de este mes y en principio no renovarían (el cuarto, Alan Soñora, sí lo haría), son los volantes Domingo Blanco, el colombiano Andrés Roa y el uruguayo Carlos Benavídez.

"Este mercado de pases es raro y la situación del país no acompaña, pero a todos los equipos les quedan jugadores libres ahora, como les pasa a Boca o River también. Por lo pronto lo que pretendemos es reforzar el equipos en todas las líneas y para eso buscamos dos delanteros, dos volantes, un marcador central y un lateral. Eso es lo que trataremos de traer", alertó.

"Pero los que vengan se tendrán que amoldar a este grupo, que es pequeño, por lo que claramente necesitamos refuerzos. Sin embargo, como se en que grado están las tratativas con los jugadores que queremos que vengan, estoy seguro de que vamos a competir en el próximo campeonato, y más que eso, pretendemos ser ganadores", enfatizó.

Y finalmente amplió el tema de los juveniles y la rémora en insertarlos en primera, al asegurar que "no es tiempo para los chicos de Independiente todavía. Porque no me gusta alterar procesos. Así que cuando los vemos entrenar como lo realizamos hoy, los seguimos analizando, para cuando estén en condiciones sí utilizarlos y no perjudicarles sus ascensos".

"Después, claramente dejamos atrás una temporada en la que no ganamos lo suficiente, pero estamos trabajando para hacerlo y así darle una alegría al hincha, que es lo que todos queremos", completó. (Télam)