El marcador central de River Plate Leandro González Pirez está atravesando un buen momento en su retorno al club desde los Estados Unidos y hoy confesó, después de la victoria sobre Independiente, que cuando debió marcharse le "dolió mucho", y por eso ahora disfruta "mucho esta nueva etapa".

"Cuando me fui de acá, lo hice dolido y pensando en este día. Mi familia lo sabia, sólo quería volver a la Argentina para jugar en River. No cayó del todo bien la vuelta en mi familia pero lo asimilaron. Y estuvieron cuando las cosas no salían tan bien. Ahora disfruto mucho este momento. Estoy muy feliz, con esta camiseta", expresó el central en la conferencia de prensa post partido.

"Siempre trabajé para dar lo mejor. En algunos pasajes del semestre pasado hice las cosas bien pero por un error se me juzgó mucho. Hoy las cosas salen mejor porque el equipo está muy bien y me ayuda. Nos ayudamos continuamente entre todos. Y cuando escucho los aplausos, es lindo, eriza la piel porque le tengo mucho cariño a este club y aporto mi granito de arena", apuntó.

Y aseguró que también le gratifican "los elogios del técnico (Martín) Demichelis, que jugó en gran nivel en este puesto. Siempre trabajé para dar lo mejor. En algunos pasajes del semestre pasado hice las cosas bien pero por un error se me juzgó mucho. Hoy las cosas salen mejor porque el equipo está muy bien y me ayuda. Nos ayudamos continuamente".

"Venimos haciendo un gran trabajo colectivo, en la misma sintonía Con Demichelis hablé detalles, de hacer más fácil las cosas. Dio resultado, pero seguiremos trabajando", amplió sobre el punto.

"Y en cuanto al campeonato, los equipos que nos siguen son fuertes, San Lorenzo lo es y lo demostró hoy ganándole a Platense. Pero nos fijamos en nosotros, para hacer lo mejor en cada partido. Hay que seguir así. Personalmente no me permito pensar en Boca (el 7 de mayo). Le faltaría el respeto a los rivales que vienen y no pondría la energía en esos partidos. Después de Atletico Tucumán y Fluminense pensaremos en ellos", cerró. (Télam)