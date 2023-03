El noruego Erling Haaland, delantero de Manchester City, marcó hoy cinco goles ante los ojos del técnico ex River Plate, Marcelo Gallardo, invitado por su colega Josep Guardiola para presenciar el finalmente 7-0 final sobre el alemán Leipzig por octavos de final de la Liga de Campeones, y al ser reemplazado por el también ex "millonario", Julián Álvarez, contó que le dijo al adiestrador catalán que "hubiese querido seguir jugando para anotar un doble hat trick".

"Mi superpoder es marcar goles y por eso me hubiera encantado marcar un doble hat-trick después de hacerle cinco tantos a Leipzig", le confió Halland a BT Sport una vez concluido el encuentro.

S hubiese conseguido esos seis tantos que le "impidió" concretar Guardiola, entonces Haaland, de apenas 22 años, hubiese superado a Lionel Messi, que anotó también cinco en un Barcelona 7-Bayer Leverkusen 1 y el brasileño Luiz Adriano en un Shaktar Donesk 7-BATE Borisov 0, en ambos casos obviamente por Champions League.

"La verdad que amo la Liga de Campeones de Europa y por eso anotar cinco goles para ganar 7-0 me parece increíble, aunque mi interés no pasa por ser tapa de los diarios sino porque gane el equipo, porque la verdad que ni me acuerdo como fueron esos tantos, porque en realidad convertirlos es mi superpoder, porque en realidad no los pienso, sino que simplemente los hago", confesó.

"Pero también es cierto que todo se me facilita porque trabajamos mucho y bien en la presión alta, especialmente como locales, cuando tenemos que apretar a los rivales, y en eso somos muy buenos recuperando la pelota arriba", cerró quien marcó cinco goles en apenas 35 minutos y fue rápidamente reemplazado a los 17 minutos del complemento por Álvarez, que mañana renovará contrato con Manchester City hasta 2028. (Télam)