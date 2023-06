El arribo del capitán de la Selección argentina Lionel Messi al Inter Miami generó un cimbronazo en el mundo del fútbol, que ya está expectante por ver al jugador rosarino en acción en un nuevo equipo. Messi anunció el miércoles que, si bien no está todo cerrado, su futuro estaría en la franquicia de la Major League Soccer (MLS) y, más allá de tener que pulir los últimos detalles para concretar su llegada, el futbolista deberá finalizar su vínculo con el París Saint Germain (PSG) que vence el próximo 30 de junio. Luego, el mercado de pases de la liga estadounidense abrirá el 5 de julio, por lo que recién ahí podría ser incorporado de manera oficial y comenzar a sumar sus primeros minutos. En el calendario del Inter Miami el compromiso más próximo será el de la primera jornada de la Leagues Cup, una competencia de verano entre la MLS y la Liga de México. Ese partido sería el 21 de julio y Cruz Azul sería el rival, de acuerdo a lo que informó Mundo Deportivo. El mismo día del anuncio de Messi, Inter Miami ganó por 1 a 0 ante Birmingham Legion FC y pasó a la semifinal de la Copa US Open. Con el jugador rosarino ya habilitado para jugar, la franquicia tendrá dos partidos para clasificar a la Champions League de la Concacaf. Inter Miami se medirá en semifinales ante el Cincinnati, líder de la Conferencia Este de la MLS, que venció en cuartos de final a Pittsburgh Riverhounds de la USL, por 3 a 1. Ese partido no se disputará hasta el 23 de agosto, cuando Messi ya estaría en el plantel para hacer lo posible para alcanzar la final y, posteriormente, el campeonato. FGB/KDV NA