Corrado Ferlaino recordó que cuando fue a Barcelona a comprar a Diego Maradona mientras esperaba en el aeropuerto para volver a Italia, un barman en la estación aérea le comentó que el equipo "culé" acababa de vender a un "paquete", sin saber que estaba frente al presidente del club que había contratado al astro argentino.

"Cuando compré a Maradona, luego de firmar un contrato muy caro, que era el más elevado del mundo en ese momento, estaba muy cansado porque había venido en un avión privado desde Nápoles a Barcelona sin casi dormir, por lo cual mientras esperaba en el aeropuerto para poder volar nuevamente a Italia, fui al bar y el barman me preguntó: ¿eres italiano?, sí, le dije, soy napolitano, y él me miró sorprendido", rememoró Ferlaino.

Ferlaino siguió con aquel viejo relato y añadió: "El barman me respondió: napolitano, que casualidad, acabamos de hacerle una estafa a Napoli, le vendimos a Maradona, se llevan un 'paquete'".

"En ese momento, bebía un whisky y con el comentario del barman me atraganté, tras lo cual le pregunté: ¿por qué una estafa?, y me contestó que Diego estaba gordo, acabado y por eso se lo sacaban de encima ", prosiguió.

El expresidente de Napoli agregó: "Todo lo contrario, hicimos una gran negociación, nos llevamos al mejor del mundo. Maradona se quería ir, no estaba conforme en Barcelona, entonces ellos querían hacer ver que Diego no servía, que estaba terminado, pese a que aún era muy joven. Era el mejor de todos. Los catalanes son así, no saben cuidar a sus ídolos, ahora le pasó con (Lionel) Messi, también lo dejaron ir".

Para ponerle fin a la anécdota, Ferlaino comentó que "fue tanto el impacto que me provocó ese absurdo comentario del barman que desde ese momento nunca más volví a beber whisky, le tomé idea".

Tras cerrar el pase, que costó 10,5 millones de dólares y fue el más caro por entonces, Ferlaino viajó a Italia para la presentación de Maradona, que se produjo en Nápoles el 5 de julio de 1984, día que marcó el inicio del amor eterno entre Diego y el club partenopeo, al que le brindó alegrías por siete temporadas.

El "10" fue presentado ante más de 80.000 aficionados en el estadio de San Paolo, hoy llamado Diego Armando Maradona, ante el amor de los napolitanos que colmaron las gradas y le juraron amor eterno.

Durante su etapa con la número "10" del Napoli, Maradona guió al equipo a conquistar cinco títulos: dos de Serie A (1986/1987 y 1889/1990), una Copa de Italia (1986/1987), una Copa de la UEFA (1988/1989) y una Supercopa de Italia (1990); mientras que se coronó campeón del Mundo con Argentina en México 86.

A lo largo de los casi siete años que estuvo en Napoli, Maradona vistió la camiseta en 259 encuentros, al cabo de los cuales "Pelusa" anotó 115 goles y aportó 78 asistencias. (Télam)