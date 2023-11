Cruzeiro le ganó de visitante por 1 a 0 a Fortaleza, dirigido por el argentino Juan Pablo Vojvoda, en un partido pendiente de la 30ma. fecha del Brasileirao, lo que le permitió salir de la zona del descenso.

El tanto para la victoria de los visitantes lo hizo el brasileño Bruno Rodrigues (35m. ST).

En el Fortaleza, fueron titulares los argentinos Emanuel Brítez (ex Independiente), Imanol Machuca (ex Unión de Santa Fe) y Juan Manuel Lucero (ex Defensa y Justicia), mientras que, Tomás Pochettino (ex River Plate) ingresó en el complemento y Silvio Romero (ex Lanús) estuvo en el banco de suplentes y no sumó minutos.

En lo que resta de la fecha FIFA se jugarán todos los partidos pendientes de la Liga de Brasil.

= Partidos pendientes en Brasil =

Fecha 29: Fortaleza - Botafogo, jueves 23 de noviembre a las 19.00.

Fecha 30: Flamengo - Bragantino, jueves 23 de noviembre a las 21.30.

Fecha 32: Fluminense - Sao Paulo, miércoles 22 de noviembre a las 21.30.

Fecha 33: Cruzeiro - Vasco da Gama, miércoles 22 de noviembre a las 19.00.

La fecha 35 empezará el viernes 24 de noviembre.

= Posiciones =

Palmeiras con 62 puntos, Botafogo 60; Gremio y Bragantino 59; Atl. Mineiro y Flamengo 57; Paranaense 51; Cuiaba y Fluminense 47; Sao Paulo 46, Corinthians 44; Fortaleza y Internacional 43; Santos 42; Vasco da Gama y Cruzeiro 40; Bahia 38; Goias 35; Coritiba 29 y América MG 21 (descendió). (Télam)