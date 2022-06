La franquicia neozelandesa Crusaders, con el tercera línea argentino Pablo Matera como titular, avanzó esta madrugada a las semifinales del Super Rugby Pacific al vencer como local a Reds, de Australia, por 37 a 15 (PT 16 a 8).

El cotejo se jugó en el OrangeTheory de la ciudad de Chrsitchurch y Matera jugó 62 minutos tras ser reemplazado por Tom Christie.

Crusaders, segundo en la etapa regular del certamen, jugará en semifinales como local ante el vencedor de Chiefs (Nueva Zelanda) y Waratahs (Australia), que jugarán mañana a la 1.35 de Argentina.

Los 37 puntos de Crusaders fueron producto de tries de Will Jordan, Richie Mo'unga, Sevu Reece, Tamaiti Williams, con cuatro conversiones y tres penales de Mo'unga. Para Reds Suliasi Vunivalu y Filipo Daugnu hicieron los tries y se agregaron una conversión y un penal de Lawson Creighton.

MIRÁ TAMBIÉN Los argentinos Etcheverry y Cerúndolo buscan ser semifinalistas en el Challenger italiano de Forlí

El fin de semana pasada por la última fecha de la primera etapa de la temporada en el mismo escenario Crusaders le había ganado a Reds por 28-15, pero hoy la diferencia fue mayor con una gran tarea del medio apertura de los All Blacks Mo'unga quien sumó 22 puntos.

El único aspecto negativo en la jornada para Crusaders fue la lesión del destacado tercera línea Ethan Blackadder, quien debió ser reemplazado por una dolencia en el brazo a los 63 minutos y pone en duda su continuidad en el certamen.

Los cuartos de final se completarán mañana con Blues (Nueva Zelanda)-Highlanders (Nueva Zelanda) a las 4.05, y Brumbies (Australia) -Hurricanes (Nueva Zelanda), a las 6.45.

Crusaders, dirigido por Scott Robertson, formó con George Bower, Codie Taylor y Oliver Jagers; Scott Barrett y Sam Whitelock; Pablo Matera, Ethan Blackadder y Cullen Grace; Bryn Hall y Richie Mo'unga; Leicester Fainga'anuku, David Havili, Jack Goodhue y Sevu Reece; Will Jordan.

MIRÁ TAMBIÉN Barracas Central y Central Córdoba dan inicio a la Liga Profesional de Fútbol

Por su parte, Reds lo hizo con Harry Hoopert, Matt Faessler y Feao Fotuaika; Angus Blyth y Ryan Smith; Ryan Smith, Seru Uru y Liam Wright; Tate McDermott y Lawson Creigthon; Filipo Daugunu, Hamish Stewart, Jordan Petaia y Suliasi Vunivalu; Jock Campbell. (Télam)