La franquicia neozelandesa Crusaders, con el tercera línea argentino Pablo Matera como titular y jugando 66 minutos, venció hoy como local a Reds, de Australia, por 28 a 15 (PT 21-3) y finalizó en el segundo puesto en la temporada regular del Super Rugby Pacific.

El partido se jugó en el OrangeTheory Stadium de la ciudad de Christchuch y ahora Crusaders volverá a jugar ante el mismo adversario en los cuartos de final ya que Reds que finalizó séptimo en la temporada regular, señaló NewsHub.

Crusaders consumó sus 25 puntos con tries de Fergus Burke, Will Jordan, Brodie McAllister y Tom Christie y cuatro conversiones de Burke; mientras que Reds sumó tries por intermedio de Richie Asiata y Harry Wilson, con una conversión y un penal de Lawson Creighton.

Matera fue titular, recibió una tarjeta amarilla por tomar de la cabeza a Jordan Petaia a los 55 minutos y a los 66 fue reemplazado por Tom Christie.

La franquicia de Nueva Zelanda, dirigida por Scott Robertson, formará con George Bower, Brodie McAllister y Oliver Jager; Scott Barrett y Sam Whitelock; Pablo Matera, Ethan Blackadder y Cullen Grace; Bryn Hall y Fergus Burke; Leicester Fainga'Anuku, David Havili, Braydon Ennor y Sevu Reece, Will Jordan.

El único puesto resta por definirse es el octavo entre Highlanders con 22 y Western Force, con 19 y el argentino Santiago Medrano, con pocas chances de clasificar debido a que Highlanders jugará el domingo ante Rebels y Western lo hará mañana ante Blues.

La fecha se completará de la siguiente manera:

+ Mañana: Fiyi-Chiefs (a las 0), Moana Pacifika-Brumbies (4.05), Waratahs-Blues (4.45) y Wester Force (con el argentino Santiago Medrano)-Hurricanes (9).

+ Domingo: Rebels-Highlanders (a la 1).

Posiciones: Blues 54 puntos, Crusaders 52, Brumbies 44, Chiefs 41, Hurricanes 38, Warathas 37, Reds 35, Highlanders 22 (clasificados), Western Force 19, Rebels 16, Fiyi Drua 11 y Moana Pacifika 6. En playoffs jugarán 1-8, 2-7, 3-6 y 4-5. (Télam)