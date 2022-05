La franquicia neozelandesa de Crusaders, con dos puntos del tercera línea Pablo Matera, le ganó hoy como visitante a la australiana Western Force, con el primera línea Santiago Medrano, por 53 a 15 (primer tiempo 18 a 8), en un cotejo por las 12da. fecha del Super Rugby Pacific.

El cotejo se jugó en el HBF Park en la ciudad australiana de Perth y tanto Matera, autor de una conversión, como Medrano jugaron los 80 minutos.

Los puntos de Crusaders se concretaron con tries de Leicester Fainga'anuku (tres), Will Jordan (tres), George Bell y Cullen Grace, cuatro conversiones de Richie Mo'unga y una conversión de Matera; mientras que para Western Jake Stracham sumó un try, una conversión y un penal, y Fergus Lee Warmer un try.

Matera, tercera línea, está desarrollando una muy buena temporada en el equipo más ganador en el hemisferio Sur y este fue su séptimo partido que jugará como titular por disposición del entrenador Scott Robertson, mientras que Medrano, primera línea, está consolidado en una franquicia que no es de las protagonistas en el certamen.

Otros resultados de la fecha: Blues 71-Rebels 28, Reds 19-Highlanders 27, Moana Pacifika 20-Waratahs 26, Chiefs 28-Brumbies 38. Mañana jugarán alas 0.35 de Argentina Hurricanes-Fiyi.

Posciones: Blues 45 puntos (11 cotejos), Brumbies 43 (11), Crusaders 39 (11), Chiefs 32 (11), Waratahs 32 (11), Hurricanes 24 (10), Highlanders 17 (11), Rebels 15 (11), Western Force 14 (10), Fiyi 7 (10) y Moana Pacifika 6 (10). En los playoffs jugarán 1-8, 2-7, 3-6 y 4-5. (Télam)