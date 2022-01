Clausurado en la justicia, luego del fallo emitido por un Tribunal del Circuito Federal de Melbourne, el caso del tenista Novak Djokovic en Australia todavía permanece abierto frente a la advertencia de ejercer la deportación por parte del gobierno federal.

La siguiente es la cronología del conflicto con el número 1 del tenis mundial, nueve veces ganador del Aus Open.

10 de noviembre

El director de Tennis Australia, Craig Tiley, escribe al Grupo Asesor Técnico Australiano sobre Inmunización (ATAGI) diciendo que la presencia de los jugadores no vacunados es clave para la viabilidad del Abierto de Australia.

Un asesor responde que "las exenciones médicas de la vacunación quedarán a discreción del estado o territorio".

17 de noviembre

En respuesta a una consulta de Tennis Australia, el Departamento de Salud federal se excusa por no revisar las "exenciones médicas" otorgadas a los jugadores, entre ellos, el serbio Novak Djokovic. "Los certificados se revisan en el check in", aclara.

18 de noviembre

La primera subsecretaria del Departamento de Salud, Lisa Schofield, advierte que "las personas que previamente han tenido Covid-19 y no han recibido ninguna dosis de la vacuna no se consideran inmunizadas y no serán aprobadas para la entrada libre al país".

22 de noviembre

El director médico de Tennis Australia escribió al director de salud de Victoria, Brett Sutton, preguntándole sobre las exenciones para ingresar a ese estado desde el extranjero y si una infección previa de Covid-19 era suficiente.

29 de noviembre

El ministro de Salud, Greg Hunt, informa a Tennis Australia que la policía fronteriza de Australia exigirá que las personas deben estar completamente vacunadas, según lo define la ATAGI, para poder ingresar a Australia.

2 de diciembre

Brett Sutton, del estado de Victoria, responde a la consulta Tennis Australia del 22 de noviembre: "Cualquier persona con un historial de infección reciente por Covid, dentro de los 6 meses previos y que pueda proporcionar evidencia apropiada, está exenta de las obligaciones de vacunación al llegar a Victoria desde el exterior."

7 de diciembre

Tennis Australia envía una circular a los jugadores diciendo que si pueden mostrar una prueba Covid positiva en los últimos seis meses califican para una exención médica.

10 de diciembre

Fecha límite para que los jugadores soliciten a Tennis Australia una exención de vacunas.

14 de diciembre

Djokovic asiste a un partido de baloncesto y posa para las fotos con el jugador Nigel Hayes-Davis.

15 de diciembre

El club de baloncesto de Barcelona anuncia que Hayes-Davis es positivo para COVID.

16 de diciembre

Djokovic recibe una prueba de PCR positiva, emitida por el Instituto de Salud Pública de Serbia. Dos días antes, el tenista -sin barbijo- se había fotografiado con un jugador de básquetbol de Barcelona que resultó coronavirus detectable.

30 de diciembre

El director médico de Tennis Australia dice que Djokovic consiguió una "exención médica" de los requisitos de vacunación.

4 de enero

Djokovic anuncia su permiso de exención con fotografía publicada en Instagram que se tomó en el aeropuerto antes de abordar el vuelo rumbo a Melbourne.

5 de enero

Al llegar a la ciudad australiana, los agentes migratorio le informan la cancelación de su visado y lo interrogan durante seis horas en una oficina de la estación aérea.

6 de enero

Djokovic es trasladado a un hotel que funciona como centro de inmigrantes ilegales. Su padre lo compara con Jesucristo: "Está siendo crucificado". El presidente serbio Aleksandar Vucic denunció una "caza política" y su par australiano, Scott Morrison, advirtió que "nadie está por encima de las reglas".

7 de enero

Por redes sociales y desde su lugar de encierro, Novak agradece a los fanáticos de todo el mundo por el "constante apoyo".

8 de enero

Los abogados del tenista presentan en el expediente las pruebas del positivo del jugador y piden su traslado a un establecimiento con condiciones para el entrenamiento.

10 de enero

Djokovic recibe el aval judicial para disputar el Abierto de Australia. El magistrado Anthony Kelly, del Tribunal del Circuito Federal, ordena su liberación pero el gobierno nacional se reserva la facultad de deportarlo por orden directa del Ministerio de Inmigración. (Télam)