El seleccionado de Croacia, vigente subcampeón mundial, igualó hoy sin goles ante Marruecos, en el partido inaugural del Grupo F en un actuación opaca sin el vuelo que se esperaba tomando en cuenta la calidad de sus jugadores.

El encuentro se jugó en el Estadio Al Bayt y tuvo como árbitro al argentino Fernando Rapallini, secundado por sus compatriotas Juan Pablo Belatti y Diego Bonfá.

Rapallini, nacido en La Plata hace 44 años, cumplió una tarea acertada y únicamente tuvo que amonestar a los 77 minutos al marroquí Sofyan Amrabat.

Por este mismo grupo jugarán desde las 16 horas Bélgica y Canadá en el estadio Ahmad Bin Ali, con un aforo para 44.000 espectadores.

Pese a la falta de goles el desarrollo del partido fue atractivo por las intenciones de jugar en forma asociada de ambos equipos.

No hubo pelotazos ni pelotas divididas, cada uno intentó jugar con sus armas, con balón a ras de piso, triangulaciones y con ambición de herir al rival.

Croacia tiene la base del equipo que perdió la final ante Francia en Rusia 2018, pero con la salvedad de que ya pasaron cuatro años y medio y las figuras de ese subcampeón mundial superan los 30 años, lo que les quitó la dinámica que tenían antes.

Luka Modric, la figura del Real Madrid y el astro de este equipo, es el hombre que puede hacer algo diferente pero su apariciones fueron esporádicas siendo lo más destacado un derechazo apenas alto sobre el travesaño en el primer tiempo.

MIRÁ TAMBIÉN Nuestra historia y esta camiseta nos exigen ganar dijo el uruguayo Diego Godín

También Croacia dependió de lo que produjeron Ivan Perisic y Andrej Kramaric en el ataque, mientras que en el fondo no pasó sustos con la sobriedad Dejan Lovren y Josko Gvardiol en la zaga y las buenas intervenciones, las escasas veces que fue inquietado, del arquero Dominik Livakovic.

Marruecos dejó una buena imagen y lo mejor se observó en los 20 minutos iniciales gracias a los bueno que realzaron en el sector derecho del ataque Hakim Ziyech, el más talentoso, y Achraf Hakimi, aunque sin crear situaciones de riesgo.

Los croatas llegaron con mayor peligro y quizás merecieron un poco más, pero el arquero Yassine Bono no tuvo fallas y tuvo una gran intervención en el primer tiempo al taparle un remate de gol a Nikola Vlasic.

Croacia quedó en deuda y deberá mejorar para intentar repetir lo de Rusia 2018, mientras que Marruecos se fue conforme con la igualdad y apuesta a jugarse anta la poderosa Bélgica el pase a octavos de final,

+ Síntesis +

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa; Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Luka Modric, Nikola Vlasic; Ivan Perisic y Andrej Kramaric. DT: Zlatko Dalic.

Marruecos: Yassine Bono; Noussair Mazraoui, Nayef Aguerd, Romain Saïss, Achraf Hakimi; Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Selim Amallah; Hakim Ziyech, Sofiane Boufal y Youssef En-Nesyri. DT: Walid Regragui

Cambios: Al comenzar el segundo tiempo, Mario Pasalic por Vlasic (C), 15m. Attiat Aliah por Mazraoui (M), 20m. Ez Abde por Boufal (M), 25m. Marko Vivaja por Kramaric (C), 34m. Lovro Majer por Kovacic (C), 36m Abdelhamid Sabir por Ounahir (M) y Abd Al Razke Hamdalah por En-Nesyri (M), 45m. Milslav Orsic por Perisic (C).

Cancha: Estadio Al Bayt.

Arbitro: Fernando Rapallini (Argentina).

(Télam)