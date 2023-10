El francés Christophe Galtier, ex DT del crack rosarino Lionel Messi en el PSG, elogió al portugués Cristiano Ronaldo y afirmó que "sigue siendo el mejor jugador del mundo".

"Cuando te enfrentas a Ronaldo no hay mucho que puedas hacer. No tengo palabras para describirlo", dijo Galtier, según informó el portal británico The Daily Star.

"Anotó dos goles. Lo que hizo es extraordinario para un jugador de 38 años. Cristiano Ronaldo sigue siendo el mejor jugador del mundo", acotó el entrenador, quien el martes pasado enfrentó al portugués en la derrota 4-3 de Al-Duhail de Qatar ante Al Nassr de Arabia Saudita, por la Liga de Campeones de Asia.

De esta manera, Galtier tomó una clara posición por Ronaldo y cambió su parecer con respecto a la valoración que hizo por Messi cuando lo dirigió en París Saint Germain en 2022.

Por lo pronto, Messi, a sus 36 años, es uno de los grandes candidatos a ganar el Balón de Oro, por octava vez en su carrera, luego de su destacada y decisiva labor en el Mundial de Qatar 2022, donde la Argentina se consagró campeón del mundo después de 36 años. (Télam)