El astro portugués Cristiano Ronaldo convirtió dos goles en el triunfo por 3 a 2 de Portugal ante Eslovaquia, por las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa de Alemania 2024 y le dio la clasificación a su selección. De esta manera, el delantero extendió su récord como máximo goleador de la historia

Antes de encuentro, el jugador de Al Nasst fue reconocido por la Federación Portuguesa de Futbol por haber superado la barrera de los 200 partidos internacionales para convertirse en el primer futbolista en alcanzar dicha cifra de juegos con selección. Con un nuevo doblete a nivel selecciones, Cristiano aumenta su ventaja como el máximo goleador en este ámbito, donde supera a Lionel Messi. La figura de Portugal, en 202 participaciones con el combinado nacional, logró anotar 125 tantos

Mientras que el astro argentino con la Selección Argentina cosecha 104 goles en 177 encuentros. Además, el portugués marcó otro hito al superar los 700 goles convertidos en su carrera sin contar los que anotó de penal, un número que quedará marcado en los libros de historia del fútbol

En total, sumando los tantos desde los doce pasos, eleva esa cantidad a 857. Messi, por su parte, lleva anotados 819 goles. En lo que va de 2023, Cristiano Ronaldo llegó a los 38 goles y es el segundo máximo goleador del mundo en lo que va del año. Un tanto lo separa del noruego Erling Haaland, quien encabeza la tabla de máximos artilleros

Francia y Bélgica, otros que clasificaron a la Eurocopa 2024. Además de Portugal, Francia venció por 2 a 1 a Paises Bajos, con doblete de Kylian Mbappé en el Johan Cruyff Arena a una selección neerlandesa con muchas bajas. Tras dicha marca, el delantero francés superó a Michel Platini en el ránking de máximos realizadores de Francia, ya que lleva 42 con la selección gala, por los 41 del ex medio, ex entrenador y ex dirigente. . Por el lado, Bélgica se impuso sobre Austria en Viena por 3-2, con doblete del delantero Dodi Lukebakio. Romelu Lukaku anotó el tercero de los belgas, que terminaron con un jugador menos por la expulsión de Amadou Mvom Onana. El capitán austriaco Konrad Laimer y Marcel Sabitzer, de penal, redujeron diferencias para Austria, que ahora quedó en el segundo lugar con siete unidades de ventaja sobre Suecia. Además, Alemania, el país anfitrión de la nueva edición del certamen europeo, clasificó automáticamente.