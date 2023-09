El defensor de la Selección argentina Cristian "Cuti" Romero se rindió ante la destacada actuación de Lionel Messi al asegurar que "apareció el más grande" para darle el triunfo al elenco nacional con un golazo de tiro libre ante Ecuador en el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas. "Por suerte apareció el más grande del mundo y abrió el partido. Leo siempre aparece en los momentos en que quizás se nos complica. Tiene eso que solo tiene él. Estamos felices de tenerlo acá y verlo feliz", manifestó Romero repartiendo elogios hacia Messi. Además, el actual jugador del Tottenham de Inglaterra explicó que les costó soltarse en el juego ante el conjunto ecuatoriano: "Ellos propusieron un partido muy cerrado, aprovechaban cualquier error nuestro. Esperaban una pelota parada para poder hacernos daño. En el primer tiempo no lo pudimos abrir, pero cuando apareció Leo se nos hizo mucho más fácil. Estamos contentos de empezar con el pie derecho y de demostrar que estamos muy bien". Romero habló también sobre Lionel Scaloni y le dejó un mensaje al público: "Uno trata de aprovechar las oportunidades que le da el técnico. Confía mucho en mí y trato de devolverle la confianza dentro de la cancha. Muchas gracias a la gente por la ovación". Por su parte, el mediocampista Rodrigo De Paul aseguró que los futbolistas de la Selección argentina siguen "demostrando" que quieren estar en el conjunto nacional, a la vez que dijo que, si bien son parte de la historia de elenco albiceleste, "el fútbol no tiene memoria" y les van a exigir ir por más. "Seguimos demostrando de que queremos estar acá. Tuvimos acciones de un equipo con mucha personalidad. Estoy contento con el resultado porque sabíamos que no iba a ser nada fácil", expresó. Además, el jugador de 29 años indicó: "Siempre que me pongo esta camiseta es un placer. Espero muy ansioso cada vez que hay una convocatoria. Como ya lo dijeron mis compañeros, lo vivido fue espectacular, somos parte de la historia de la Selección, pero el fútbol no tiene memoria y nos van a exigir siempre más". Al ser consultado acerca del encuentro en el cual la Selección argentina visitará a Bolivia en La Paz por la segunda fecha de las Eliminatorias, De Paul manifestó: "Jugar en la altura es muy duro: te falta el aire, te mareas. Tenemos que hacer un partido inteligente. Va a ser muy importante que podamos tener la pelota

Tenemos herramientas para poder conseguir los tres puntos".. Ángel Di María sobre Messi: "Siempre esperamos que frote la lámpara".. El delantero Ángel Di María, quien ingresó en el segundo tiempo y cambió el panorama del partido, aseguró que Messi "es el mejor de la historia y del mundo" y dijo que el elenco nacional siempre aguarda "que frote la lámpara". "Ganamos los tres puntos que es lo más importante. Ahora iremos a Bolivia a tratar de sumar también", señaló Di María, tras lo cual indicó: "Leo es el mejor de la historia y del mundo, siempre estamos esperando que frote la lámpara y hoy se dio también". En tanto, agregó: "Fue un partido jodido, se metían atrás con cinco defensores, pero apareció el que tenía que aparecer. Yo estoy para sumar como digo siempre. El reconocimiento de la gente es muy especial para mí". Por su lado, el mediocampista Leandro Paredes, quien también hizo foco en el astro argentino al señalar que "siempre le da el toque que hace falta en cada partido", dijo que las Eliminatorias Sudamericanas "son las más difíciles". "Messi nos dio una alegría y siempre da el toque que hace falta en cada partido. Nosotros lo disfrutamos muchísimo. Tenemos la suerte de tenerlo y de aprovecharlo. Estoy feliz por nosotros y también por él. Para mí es el mejor de la historia y lo será por muchísimo tiempo", aseveró Paredes. Además, manifestó: "Las Eliminatorias Sudamericanas, sin dudas, son las más difíciles y nosotros trataremos de ir paso a paso. Lo que pasó se disfrutó muchísimo, logramos todo lo que se puede lograr con la Selección argentina, pero este equipo tiene una mentalidad ganadora y quiere seguir ganando cosas importantes".