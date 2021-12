El volante de River Plate, Enzo Pérez, aseguró en la previa de los festejos por el tercer aniversario de la Copa Libertadores de 2018 que en su opinión personal Marcelo Gallardo "en la fiesta del lunes pasado vio algo que lo hizo pensar" respecto de su continuidad.

“Esto que voy a decir es algo muy personal, pero el lunes cuando tuvimos toda la fiesta entre nosotros, la familia y la comisión directiva, lo veía a Marcelo a un costado, observando y analizando todo. La alegría que había para mi seguro que influyó”, contó en ESPN, Pérez.

“Él nos había dicho luego de la consagración con Racing que quería tener un tiempo para pensar y evaluar y nosotros lo respetamos. Después, en mi opinión creo que lo que vivimos ese lunes lo hizo pensar”, remarcó.

En consonancia con Pérez el secretario deportivo que también confirmó su continuidad, Enzo Francescoli, consideró que la renovación del "Muñeco" resultó "un alivio y una alegría enorme por no tener que elegir otro entrenador. Cuando me llamó Marcelo yo justo no estaba en Ezeiza y me dijo por teléfono que le había pasado algo en las últimas horas que lo hizo seguir”, señaló el uruguayo, corroborando la impresión de Enzo Pérez.

(Télam)