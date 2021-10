El entrenador argentino del Paris Saint Germain Mauricio Pochettino confesó que al enterarse de la llegada de Lionel Messi al club pensó que "era una broma" ya que "todo el mundo daba por seguro que seguiría en Barcelona".

"Un día me llama Leonardo (gerente deportivo del PSG) para decirme: 'Existe la posibilidad de fichar a Messi, ¿te gusta o no te gusta?'. Yo pensé que era una broma. '¿Qué te parece?, ¿Sí o no?'. Y yo le dije: '¿Hay que ir a buscarlo?'", reveló Pochettino en una entrevista con el programa español "El Partidazo de Cope".

El DT rosarino contó también: "Cada noche me llamaba Leonardo para explicarme cómo estaba la negociación. En el momento que aparece la posibilidad del PSG, Leo quería venir y luego cuando se acordó hablamos normalmente con él. Teníamos la ventaja de que en PSG había jugadores como Neymar y Di María que le habían contado lo que era el club y París" .

Pochettino respondió luego sobre el gesto de Messi cuando decidió reemplazarlo en el partido ante el Lyon, el día del debut del astro argentino.

"Leo se quedó sorprendido porque ningún jugador quiere salir del campo. Ese día Messi se quedó extrañado y yo le pregunte: '¿Qué tal estás?'. Y él me mira como diciendo: 'Estoy bien'. Pero no fue más que eso lo que pasó".

"Queríamos protegerlo de una posibilidad de una lesión. Luego estuvo dos partidos sin jugar y tuvimos la suerte de que se recuperó rápido. Y contra el Manchester City fue decisivo en un partido tan importante" agregó.

Por último, Pochettino subrayó: "Vuelvo a decir que no hubo ningún tipo de intención, más allá de protegerlo y cuidarlo; si tenés a Messi y vas 1- 1 vas a tener más posibilidades de ganar el partido si lo tenés en el campo. Es una obviedad muy clara". (Télam)