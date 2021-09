El capitán de Unión de Santa Fe, Claudio Corvalán, fue autocrítico luego de la derrota 1-0 ante Gimnasia y Esgrima, en La Plata, por la 12da. fecha de la Liga Profesional de Fútbol, y dijo que necesitan hacerse "fuertes" en lo anímico de ahora en más.

"Hay que hacerse fuertes y no nos podemos permitir perder más. No nos gusta esto porque venimos de una rachita negativa. Hay que seguir confiando y creyendo. No nos podemos ir todos, así que tenemos que hacernos fuertes desde la base que tenemos", dijo Corvalán a TNT Sports.

Unión sufrió la tercera derrota en fila y reúne 12 puntos en el campeonato en la 22da. posición.

"Es una situación difícil. El partido de hoy fue muy parejo. Nosotros tuvimos algunas situaciones que no pudimos concretar. En el lapso del juego fue un partido bastante chato, porque ellos no crearon muchas situaciones, nos hicieron el gol de pelota parada entonces nos vamos con esa bronca de no poder llevarnos nada", dijo Corvalán.

"Tenemos que hacer una autocrítica porque después de tres partidos perdidos hay muchísimas cosas que corregir pero hay que salir. No nos podemos permitir caer porque esto es largo y tenemos que luchar por el bien del club", agregó el defensor de Unión. (Télam)