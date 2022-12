El argentino Gonzalo Corbalán contribuyó hoy con 6 puntos para San Pablo Burgos, que derrotó por 91-82 a Albacete, en uno de los adelantos de la 10ma. fecha de la Liga LEB Oro (segunda división) del básquetbol de España

El escolta chaqueño, de 20 años, encestó 3-3 en dobles y 0-1 en triples, al cabo de los 14 minutos que casi permaneció en el rectángulo de juego.

Corbalán, oriundo de la ciudad de Resistencia y que desarrolló labores formativas en el club Villa San Martín de su provincia natal, estudió y concretó buena parte de su corta carrera en la Universidad de Lubbock (EE.UU.) en la división 2 de la NCAA.

Por su lado, el base entrerriano Mateo Díaz (ex Central Entrerriano de Gualeguaychú) obtuvo 3 unidades (0-6 en dobles, 1-5 en triples), 3 asistencias y 2 rebotes en 16m. para Almansa, que doblegó por 73-66 a Ourense, en donde el ala pivote santafesino Tomás Chapero (ex Bahía Basket) no anotó puntos en casi 4 minutos.

Otros marcadores: Oviedo 64-Valladolid 81; Cantabria 77-Juaristi 49.

Mañana, en uno de los encuentros que completará la fecha, Forca Lleida, con el perimetral misionero Juan Ignacio Marcos (ex Peñarol de Mar del Plata), visitará a Tau Castello.

Los líderes de la clasificación son Morabanc Andorra y Zunder Palencia, ambos con registros 8-1.

(Télam)