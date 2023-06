Gimnasia y Esgrima (La Plata) empató sin goles como visitante frente a Goiás de Brasil y prácticamente quedó con un pie afuera de la Copa Sudamericana, en un partido correspondiente a la quinta fecha del Grupo G. Con este resultado, el "Lobo" quedó con 4 puntos al igual que Santa Fe -con un partido menos-, por lo que deberá esperar otros resultados para pelear la clasificación en la ultima fecha

Goiás terminó con diez jugadores por la expulsión de Ariel a los 20 minutos del complemento. El último compromiso del conjunto platense será frente a Universitario en Perú, el miércoles 28 de junio desde las 23:00. En una primera parte, donde Gimnasia le costó encontrar el juego y el local aprovechó para presionar, logrando llegadas claras

A los 24 minutos, el arquero Tomás Durso le tapó un cabezazo de Maguinho. Antes del descanso, los de Sebastián Romero volvieron a sufrir, tras una mala salida de su arquero, que cabecea Alesson y Leonardo Morales logró despejar en la línea

En el complemento, la historia seria la misma y a los 6 minutos, el VAR salvó del penal a Gimnasia, donde en la primera impresión, a Ignacio Miramón le pega en una mano de apoyo un remate de Santos, el árbitro Ivo Méndez cobra penal y rectifica tras la revisión. A los 20 minutos, Goiás se quedó con 10 por la expulsión de Ariel, quien le pega un planchazo a Guillermo Enrique y terminó expulsado a dos minutos de haber ingresado. Gimnasia intentó crear situaciones pero la falta de profundidad y eficacia a la hora de definir, solo logró sacar un punto en Goiania. Esta es la síntesis: Copa Sudamericana 2023. Fecha 5 – Grupo G. Goias 0 - Gimnasia 0. Estadio: Da Serrinha (Goiania). Árbitro: Ivo Méndez (Bolivia). Goiás: Tadeu, Bruno Santos, Sidimar, Edu, Hugo, Guilherme Marques, Everton Morelli, Maguinho, Jhonny Lucas, Alesson, Gabriel Novaes. DT: Emerson Silva. Gimnasia: Tomás Durso, Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Diego Mastrángelo, Matías Melluso, Ignacio Miramón, Alexis Steimbach, Maximiliano Comba, Antonio Napolitano, Franco Torres y Cristian Tarragona. DT: Sebastián Romero. Cambios en el segundo tiempo: 18m Ariel por Guilherme (GO), 19m Emannuel por Novaes (GO), 22m Soldano por Comba (GI) y Colazo por Steimbach (GI), 23m Domínguez por F.Torres (GI), 25m Apodi por Lucas (GO), 35m Lescano por Napolitano (GI) y A.Ramírez por Melluso (GI), M.Santos por Alesson (GO) y Felipe por Morelli (GO). Incidencia en el segundo tiempo: 20m expulsado Ariel (GO) NY/GAM NA