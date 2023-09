Con el objetivo de terminar como único líder de la Zona B, Racing y Newell`s se enfrentarán mañana en Avellaneda en el marco de la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional. El encuentro se disputará a las 21:00, contará con el arbitraje de Nicolás Lamolina dentro del campo y con Darío Herrera como el encargado del VAR, mientras que la transmisión será por la señal de ESPN Premium. Con las eliminaciones de la Copa Libertadores y de la Copa Argentina muy frescas en la memoria, Racing quiere avocarse de lleno al certamen local, en el que se encuentra puntero con ocho puntos producto de dos triunfos y dos empates en su zona. Para este duelo, el entrenador Fernando Gago podrá contar con el regreso de Jonathan Gómez, quien sería la duda para el primer equipo, ya que está entre colocarlo en la mitad de la cancha junto a Juan Nardoni o relegarlo al banco de suplentes y usar las opciones de Agustín Almendra o Baltasar Rodríguez. La otra gran duda para Gago será en la defensa, ya que no se decidió quién acompañará a Leonardo Sigali entre los once titulares, si colocará a su lado a Gonzalo Piovi o si Nazareno Colombo será el elegido. Finalmente, el colombiano Roger Martínez irá en el ataque en lugar de Maximiliano Romero, y lo secundarán por las bandas Juan Fernando Quintero y Agustín Ojeda. Por el lado de Newell`s, quien también está invicto con dos triunfos y dos empates, repetiría el mismo equipo que igualó por 1 a 1 frente a Unión como local. Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del partido: Copa de la Liga Profesional. Fecha 5. Zona B. Racing - Newell`s. Estadio: Presidente Perón. Árbitro: Nicolás Lamolina. VAR: Darío Herrera. Hora: 21. TV: ESPN Premium. Racing Club: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Leonardo Sigali, Colombo o Piovi, Gabriel Rojas; Gómez o Rodríguez, Juan Nardoni, Nicolás Oroz; Juan Fernando Quintero, Roger Martínez, Agustín Ojeda. DT: Fernando Gago. Newell´s Old Boys: Lucas Hoyos; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Guillermo Ortiz, Angelo Martino; Iván Gómez, Juan Sforza y Cristian Ferreira; Ramiro Sordo, Jorge Recalde, Brian Aguirre. DT: Gabriel Heinze. FIG/GAM NA