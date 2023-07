Estudiantes de La Plata le ganó hoy 1-0 a All Boys, en Quilmes, y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina 2023, instancia en la que enfrentará al ganador del cruce entre Independiente y Central Córdoba de Santiago del Estero. En el partido disputado en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes, el uruguayo Mauro Méndez abrió la cuenta para el "Pincha" a los 38 de la primera parte. El equipo de Eduardo Domínguez, que alcanza los octavos de final por séptima vez en su historia, finalizará su camino en la Liga Profesional de fútbol cuando visite el Estadio Diego Armando Maradona para enfrentar a Argentinos Juniors. En tanto, los dirigidos por Norberto Paparatto recibirán a Defensores Unidos de Zárate en el Estadio Malvinas Argentinas de Floresta. Cuando el primer tiempo parecía que se cerraba en un tímido 0-0, a los 38 minutos, Estudiantes marcó el gol de la victoria: Emmanuel Más lanzó un centro desde la derecha que Mateo Pellegrino bajó para combinar luego con Nicolás Palavecino, que metió la pelota al medio del área chica y el uruguayo Méndez la empujó rumbo a la red. El conjunto platense enfrentará en los octavos de final del certamen a Independiente o Central Córdoba de Santiago del Estero, que está previsto que midan fuerzas el próximo 15 de agosto.. Síntesis del partido: Copa Argentina 2023 - Dieciseisavos de final. Estudiantes de La Plata (1) - All Boys (0). Estadio: Estadio Centenario Ciudad de Quilmes, Quilmes. Árbitro: Juan Pafundi. Estudiantes de La Plata: Daniel Sappa; Eros Mancuso, Juan Cruz Guasone, Ezequiel Múñoz, Emmanuel Más; Nicolás Palavecino, Santiago Ascacíbar, Fernando Zuqui, Franco Zapiola; Mateo Pellegrino y Mauro Méndez. DT: Eduardo Domínguez. All Boys: Lisandro Mitre; Franco Pardo, Jonathan Ferrari, Facundo Butti, Lucas Ferrari; Thiago Calone, Santiago Gallucci, Alexis Melo, Enzo Avaro; Agustín Morales y Miqueas González. DT: Norberto Paparatto. Gol en el primer tiempo: 38m. Mauro Méndez (E) Cambios en el segundo tiempo: 13m. Franco Toloza por Miqueas González (AB), Marco Iacobellis por Enzo Avaro (AB), Gerónimo Tomasetti por Alexis Melo (AB), Matías Godoy por Franco Zapiola (E), Jorge Rodríguez por Santiago Ascacibar (E), Benjamín Rollheiser por Mauro Méndez (E) y José Sosa por Nicolás Palavecino (E); 24m. Joaquín Ibáñez por Santiago Gallucci (AB); 45m. Juan Zárate por Lucas Ferrari (AB) AMP/EFR NA